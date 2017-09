Doodverklaarde IS-leider Al-Baghdadi laat van zich horen

Het is onduidelijk wanneer de boodschap exact is opgenomen, maar het document lijkt van recente datum. Baghdadi verwijst namelijk naar de Noord-Koreaanse dreigementen aan het adres van Japan en de Verenigde Staten.

Het werd op een gegeven moment zo stil dat Russische func­ti­o­na­ris­sen de IS-leider al dood­ver­klaar­den

De monoloog van 46 minuten, verspreid via de aan IS gelieerde nieuwsorganisatie Al-Furqan, is grotendeels gewijd aan religieuze geschriften. Belangrijker dan de inhoud is het feit dat Baghdadi überhaupt van zich laat horen. Er werd steeds meer gespeculeerd over zijn lot, omdat zijn laatst verspreide speech alweer dateerde van november 2016. Die oude toespraak volgde twee weken na het begin van de slag om Mosul. Baghdadi riep zijn volgelingen toen op om de 'ongelovigen' te bestrijden en 'hun bloed te laten stromen als rivieren'.

Daarna werd het stil. Zo stil dat Russische functionarissen de IS-leider al doodverklaarden. In juni beweerden ze dat Baghdadi 'zeer waarschijnlijk' was omgekomen bij een Russische luchtaanval in een buitenwijk van Raqqa, de Syrische stad die IS beschouwt als de hoofdstad van zijn 'kalifaat'. Enige tijd later weerspraken Amerikaanse diplomaten het bericht; volgens hen leefde Baghdadi nog.

Zelfs nu IS militair bijna is verslagen, kan het volgens de Amerikanen nog jaren duren voordat Baghdadi wordt gepakt of gedood. Hij zwerft waarschijnlijk rond in dunbevolkt gebied tussen Mosul en Raqqa, waar hij drones gemakkelijk kan zien aankomen.