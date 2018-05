Doodstraf voor verkrachte Soedanese vrouw (19)

‘Tragisch’, ‘bizar’ en ‘schokkend’. Onder de hashtag #JusticeforNoura stapelt de verontwaardiging over de situatie van Noura Hussein (19) zich op. De jonge Soedanese vrouw werd deze week ter dood veroordeeld omdat ze haar man uit zelfverdediging neerstak toen hij haar wilde verkrachten. Ze heeft vijftien dagen om het vonnis aan te vechten.

“De kern van het probleem is dat verkrachting binnen het huwelijk volgens de Soedanese wet niet bestaat”, zegt Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom. “Als je getrouwd bent, is dat dus niet aan te vechten. Net als in veel andere moslimlanden. De man heeft altijd recht op seks en de vrouw dient altijd gehoorzaam te zijn.”

Zo verging het ook Noura, die op haar zestiende door haar familie werd gedwongen om met Abdulrahman Mohamed Hammad te trouwen. Ze vluchtte naar een tante. Na drie jaar werd ze door familie teruggelokt onder het voorwendsel dat het huwelijk was afgeblazen, om daarna alsnog aan haar man te worden overgedragen. Toen ze seks met hem bleef weigeren, verkrachtte hij haar met hulp van drie familieleden. De dag erna probeerde hij hetzelfde, waarop Hussein naar de keuken rende en hem doodstak met een mes. In paniek vluchtte ze naar haar ouders, die haar niet opvingen, maar aangaven bij de politie. De rechter veroordeelde haar deze week tot de dood door ophanging.

Toch is volgens Musa nog niet alles verloren. Er is nu ‘zo veel mogelijk internationale druk’ op de Soedanese regering nodig om het tij te keren, zegt ze. Daaraan kunnen alle petities en online-campagnes een steentje bijdragen. “Dan ziet de regering dat er partijen meekijken.”

Ontsnapping

Hoewel het lastig wordt om het vonnis juridisch aan te vechten, ziet Musa wel andere uitwegen voor Noura, zoals een ontsnapping naar het buitenland. Ze noemt het voorbeeld van de Soedanese Meriam Ibrahim, die in 2011 als moslim met een christen trouwde en daarvoor de doodstraf kreeg. Dankzij druk van buitenlandse diplomaten kon zij uiteindelijk via Italië naar de Verenigde Staten vluchten en zo haar straf ontlopen.

Noura spreekt vandaag met haar advocaten over de verdere verdediging en krijgt steun van verschillende mensenrechtenorganisaties. “Het is een hele grimmige situatie”, zegt directeur Yasmeen Hassan van Equality Now door de telefoon vanuit New York. Volgens Hassan is Noura ‘extreem getraumatiseerd’. Ze zit al een jaar in de gevangenis en sindsdien is geen enkel familielid haar komen opzoeken.

Equality Now stuurde deze week een brief naar de Sudanese president Omar al-Bashir, die niet alleen bekend staat om zijn patriarchale bewind, maar ook beschuldigd wordt van genocide en oorlogsmisdaden. Volgens de directeur druist het vonnis in tegen de grondwet van Soedan, die voorschrijft dat er bij het sluiten van een huwelijk sprake moet zijn van wederzijdse instemming. Aangezien dat bij Noura niet het geval was, is het huwelijk volgens haar niet geldig en geldt de verkrachting dus wel degelijk als misdrijf. “Dit vonnis schendt haar rechten”, zegt Hassan. “Noura is geen crimineel. Ze is slachtoffer. Zo dient ze dus ook behandeld te worden.”