Doodsangst in het hart van Barcelona

“Ik zit nog steeds vast. Ze hebben de rolluiken naar beneden gedaan. Wij kunnen nog steeds niet naar buiten”, vertelt Amber de Bruin aan de telefoon als de avond valt over Barcelona. Zij zit in restaurant Moka pal aan de Ramblas. Zij liep met haar vriend over de bekende voetgangerszone in het centrum van Spanjes tweede stad toen een wit busje op hen afstoof. “Mijn man kon nog net wegspringen toen het met een rotvaart op ons afkwam”, vertelt zij geschrokken.

Dat dit in Barcelona kan gebeuren. Ik schrok mij dood

Barcelona is vanavond getroffen door een bloedige aanslag waarbij tot nog toe 13 doden en 80 gewonden te betreuren vallen. De politie sloot de Ramblas in het hart van de kuststad hermetisch af en voerde ondertussen een klopjacht uit op de vermoedelijke dader of daders. Spaanse media meldden dat de politie één man zou hebben doodgeschoten. “Ik weet niet hoe lang wij hier nog zitten. Ik hoop dat het snel voorbij is”, zegt zij. “Ik hoor Frans, Duits, Italiaans, van alles hier. Ik weet niet of hier nog meer Nederlanders zitten”.

Drie kwartier nadat het busje op de mensenmassa inreed heerst er een surrealistisch beeld in de stad die elke zomer overspoeld wordt door toeristen. Bij de brede Paseo de Gracia die naar de Rambla loopt is de politie druk bezig het gebied af te zetten. Sommige bezoekers mogen de H&M of de Apple Store niet uit en kijken met gespannen blikken door de grote ruiten naar buiten tot de politie hen in allerijl naar de andere kant van de afzetting begeleidt. Helikopters wieken over de stad en politiebusjes rijden af en aan.

Drie Nederlanders staan aan de andere kant van het afzettingslint en proberen in contact te komen met familieleden die vermist zijn. De tranen staan in hun hogen. Zij hoorden naar eigen zeggen het gillen van gewonde en vluchtende mensen die aan de plaats des onheils probeerde te ontkomen. “Je weet nooit wanneer de dood je komt halen maar dat dit vandaag had kunnen zijn had ik niet gedacht”, zegt Ramon, een van hen.

“Dat dit in Barcelona kan gebeuren. Ik schrok mij dood”, vertelt een Argentijnse omstander. “Vriendinnen van mij werken op de Rambla. Ik hoop dat het goed met ze gaat”, vertelt zij bezorgd. Ondertussen rijden taxi’s af en aan die vrijwillig mensen uit het rampgebied ontzetten.

Weg uit de stad Naarmate de avond vordert, worden de hotelgasten in Hotel Palace, vlakbij de Rambla bijeengeroepen. Zij krijgen te horen dat zij niet meer naar buiten kunnen. Voor broodjes en eten wordt gezorgd. Enkele bezoekers eten rustig door en drinken een wijntje, terwijl bij anderen de schrik in de ogen staat. Zo hadden zij zich de vakantie niet voorgesteld. Je weet nooit wanneer de dood je komt halen maar dat dit vandaag had kunnen zijn had ik niet gedacht De Amerikaanse Elizabeth Adkisson is met haar vriend voor de eerste keer op bezoek in Europa. Terugslenterend vanaf het strand hadden zij geen idee wat er gebeurd was. “Er was absoluut geen paniek. Iedereen deed of er niets aan aan de hand was”, vertelt zij op haar logeeradres pal naast de Rambla. “Morgen vertrekken we weer. Wat een afsluiter van ons bezoek”, verzucht zij op een balkonnetje. Ondertussen zit Amber de Bruin een paar honderd meter verderop nog steeds achter de rolluiken. “Wij worden heel vriendelijk opgevangen en volgen het nieuws op televisie. Maar hoe lang het nog duurt, ik heb geen idee”. Als het zo ver is trekt ze zeker een fles wijn open, vertelt zij. Maar het liefst wil zij nu terug naar haar AirBnB, douchen en zo snel mogelijk terug naar Nederland.

