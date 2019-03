Dood fotomodel Ivana Smit was een ongeluk, zegt rechtbank Maleisië

“De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar zij niet meer exact kan vaststellen wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar (waar ze op de avond van haar dood verbleef, red.). Het lijkt er echter op dat de rechter heeft overwogen dat Ivana al in het appartement is overleden”, aldus Diekstra.

Lees verder na de advertentie

De rechtbank onderzocht in het afgelopen halfjaar de omstandigheden rond de dood van 18-jarige Smit. Ze werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in de stad. De rechtbank verhoorde maandenlang een reeks mensen die iets konden zeggen over de laatste uren van Smit of de procedures die daarna zijn gevolgd.

Opvallende afwezige was het Amerikaanse echtpaar bij wie Smit de fatale avond en nacht was. Zij kwamen niet opdagen.