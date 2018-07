Dood door mestgas, tractor of stier; de groene sector is nog gevaarlijker dan de bouw

Man komt onder heftruck, aspergesteker komt onder personeelsbus, man bedolven onder lading uien, jongen valt in mestput, man komt onder hooibaal. Het is een greep uit de koppen die de lokale media haalden. Bij elkaar zijn er dit jaar al acht doden gevallen op en rond boerenbedrijven.

“Het aantal ongevallen is zorgwekkend hoog”, aldus de Inspectie SZW in haar rapport ‘Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector’. De afgelopen tien jaar zijn maar liefst 190 dodelijke ongevallen te betreuren bij agrarische bedrijven, meldt de vroegere arbeidsinspectie. Het voorkomen van ongelukken moet een speerpunt worden.

Ook de sector zelf vindt dat er verandering moet komen. Ondernemers en werknemers zijn met het kennisinstituut Stigas de campagne ‘Nul ongevallen in 2020’ gestart. “Elk ongeval is er één te veel”, stellen onder meer de brancheorganisaties LTO, Cumela, VHG, Fedecom en de vakbonden FNV en CNV op de website zeroaccidents2020.nl.

Dieren

Met waarschuwingsfilmpjes op deze site maken ze de risico’s zichtbaar: een stier die dreigend loert naar het hek dat niet goed dicht zit waarachter de boer de stal aan het schoonmaken is. De stier weegt 800 kilogram én is onvoorspelbaar, meldt een begeleidende tekst. Dus doe altijd het hek dicht van het hok van de stier. Goed dicht.

Elk jaar overlijden er één of twee personen in de omgang met dieren op de boerderij, meestal zijn ze het slachtoffer van een wilde stier. Bij het merendeel van de ongevallen in de agrarische sector, bij 42 procent, gaat het om situaties waarbij werkenden in of rondom het boerenbedrijf zijn aangereden door een machine. De afgelopen tien jaar lieten ook zestien mensen het leven doordat ze vielen, nog eens achttien mensen werden gedood door een vallend voorwerp op het boerenerf, weet Stigas. Een ander groot risico is bedwelming door ­mestgassen. De verschillende partijen willen een cultuur realiseren waarbij veilig werken voorop staat.

Zelfs vergeleken met de bouw, een sector die bekendstaat om de vele ongelukken, komt de agrarische sector er slechter uit. Het aantal doden bij boeren en tuinders ligt gemiddeld op zes per jaar per 100.000 banen, in de bouw vallen gemiddeld vijf doden per jaar per 100.000 banen.