Donorkinderen mogen DNA spermadokter onderzoeken

Vorige week werd al bekend dat achttien donorkinderen vrijwel zeker de biologische kinderen zijn van Karbaat. Bij gebrek aan DNA van Karbaat zelf, vonden ze één van zijn wettige kinderen bereid genetisch materiaal af te staan. Daarmee werd een match gevonden.

Lees verder na de advertentie

Of Karbaat de biologische vader van de donorkinderen is, is pas helemaal zeker als er een match is met hemzelf. Dat kan nu onderzocht worden. In de beginjaren van spermadonatie bleven mannen die hun zaad afstonden anoniem. Pas in 2004 is de wet veranderd en kunnen donorkinderen als ze zestien jaar zijn vragen wie hun vader is.

Deze spermakliniek sloot acht jaar geleden haar deuren omdat de inspectie vond dat Karbaat er een potje van maakte

Belangrijk De zaak is belangrijk in ‘kinderrechtenland’, zei juriste Laura Bosch van Defence for Children, dat de kinderen ondersteunt, eerder in deze krant. Kinderen die via de natuurlijke weg zijn verwekt, kunnen een man van wie ze vermoeden dat hij hun vader is dwingen om DNA af te staan, maar donorkinderen konden dat tot vandaag niet. Karbaat, die drie weken geleden overleed, stond jarenlang aan het hoofd van Medisch Centrum Blijdorp in Barendrecht. Deze spermakliniek sloot acht jaar geleden haar deuren omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vond dat Karbaat er een potje van maakte. De arts heeft tijdens zijn leven altijd geweigerd een DNA-test te doen. Schippers: anonieme zaaddonor, maak u bekend.

Anonieme zaaddonoren van voor 2004 doen er goed aan zich bekend te maken, zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid vanmiddag. “Heb je zaad gegeven en zie je hoe ongelofelijk dat inhakt in het leven van mensen als ze niet weten wie hun vader is, dan kun je ontzetten goede tweede daad verrichten door je gewoon bekend te maken." Sinds dertien jaar worden donoren van sperma, eicellen embryo’s geregistreerd, daarvoor bleef de donor anoniem. De bewindsvrouw is bereid kinderen te helpen in hun zoektocht naar hun anonieme donor. De wet alsnog met terugwerkende kracht veranderen om zo de kinderen te helpen kan niet, zei ze vrijdag voor het begin van de ministerraad. Lees ook: Donorkinderen eisen DNA-test overleden spermadokter.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.