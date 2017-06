Donorkinderen krijgen toegang tot administratie van spermabank Karbaat

De administratie van de kliniek is opengesteld.

Het Radboudumc in Nijmegen heeft zich over het archief ontfermd, liet minister Edith Schippers van Volksgezondheid gisteren weten. Wel lopen alle aanvragen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

Karbaat is postuum de bekendste en meest omstreden ‘spermadokter’ van Nederland. Hij overleed eerder dit jaar op 89-jarige leeftijd. Van 1980 tot 2009 had hij een eigen IVJF-kliniek. Die moest sluiten op last van de inspectie voor de gezondheidszorg, omdat de dossiers niet op orde waren. De administratie die nu wordt opengsteld, is naar verwachting een rommeltje. Vorig jaar werd namelijk duidelijk dat donorgegevens die Karbaat verstrekte aan wensmoeders, niet juist waren.

DNA-sporen Dit jaar spanden negentien donorkinderen een kort geding aan om het DNA van Karbaat, dat onder andere op zijn in beslag genomen steunkous en briefopener zat, te verkrijgen. Deze kinderen vermoedden zeer sterk dat Karbaat zelf zaad doneerde en dus hun biologische vader is. Vorig jaar werd duidelijk dat donorgegevens die Karbaat verstrekte aan wensmoeders, niet juist waren. De rechter bepaalde dat de donorkinderen het DNA van de overleden spermadokter mogen gebruiken. Het grootste deel van de groep kinderen weet al vrijwel zeker dat zij met zaad van Karbaat zijn verwekt, omdat één van zijn wettige kinderen DNA afstond en daarmee in achttien gevallen een match werd gevonden. De minister roept zaaddonoren die aan MC Bijdorp in Barendrecht doneerden en donorkinderen die verwekt zijn via de kliniek op zich in te schrijven bij de DNA-databank van FIOM, de instantie die donorkinderen helpt bij afstammingsvragen. Wie als donorkind een buisje wangslijm opstuurt naar de DNA-databank, moet 250 euro betalen. Dat vindt de minister te veel, daarom komt zij donorkinderen tegemoet met 50 euro, liet zij gisteren weten. Anonieme zaaddonoren (tot 2004 was het normaal dat mannen anoniem doneerden) hoeven niet langer te betalen om hun DNA op te sturen. Zij betaalden eerder 150 euro. Schippers zegt dat ze wil bekijken hoe ze donorkinderen van voor 2004 kan helpen met hun zoektocht naar hun afstamming. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 40.000 donorkinderen die verwekt zijn met zaad van een anonieme donor. Schippers hoopt dat die donoren zich bekendmaken, zodat kinderen kunnen achterhalen waar zij vandaan komen.

