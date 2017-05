Donorkinderen eisen DNA-test overleden spermadokter

Jan Karbaat overleed vorige maand op 89-jarige leeftijd. Voor de 22 donorkinderen en hun ouders betekende dat een onverwachte wending in de rechtszaak die ze in voorbereiding hadden. Ze wilden de rechter vragen de arts te dwingen zijn DNA af te staan.

Lees verder na de advertentie

Karbaat stond jarenlang aan het hoofd van Medisch Centrum Blijdorp in Barendrecht, een spermakliniek. In 2009 moest die de deuren sluiten omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vaststelde dat de kliniek haar zaakjes niet op orde had.

De kinderen wijzen op hun neuzen of hun grote handen die lijken op die van Karbaat

De kinderen vermoeden dat Karbaat ook zelf zaad doneerde en dat zij daaruit zijn geboren. Ze wijzen op hun neuzen of hun grote handen die lijken op die van Karbaat. De arts heeft altijd geweigerd een DNA-test te doen, die zijn vaderschap zou kunnen vaststellen. In de beginjaren van spermadonatie bleven mannen die hun zaad afstonden anoniem. Pas in 2004 is de wet veranderd en kunnen donorkinderen als ze zestien jaar zijn vragen wie hun vader is.

Neustrimmer Juriste Laura Bosch van Defence for Children noemt het kort geding dat gisteren diende voor de Rotterdamse rechtbank een ‘belangrijke in kinderrechtenland’. Kinderen die via natuurlijke weg zijn verwekt, kunnen een man van wie ze vermoeden dat hij hun vader is, dwingen DNA af te staan, zegt ze. Waarom donorkinderen dan niet? Defence for Children, Stichting Donorkind en advocaat Tim Bueters vragen de rechter zich uit te spreken over die principiële vraag. Het lichaam van Karbaat hoeft niet te worden opgegraven Dat de zaak toch in kortgeding dient is mede omdat het DNA op de spullen van Karbaat met het verstrijken van de tijd aan kwaliteit inboet. Na Karbaats dood hebben de procederende donorkinderen de rechter gevraagd spullen in beslag te mogen nemen. Die stond dat toe. Beslist de kortgedingrechter over drie weken dat een DNA-test is toegestaan, dan hoeft het lichaam van Karbaat niet te worden opgegraven. Een deurwaarder heeft 27 persoonlijke bezittingen, waaronder een neustrimmer en een steunkous, uit zijn huis gehaald. Tot de kortgedingrechter op 2 juni uitspraak doet, worden die verzegeld bewaard buiten bereik van de donorkinderen. De donorkinderen hebben eerder Karbaats nabestaanden gevraagd om DNA af te staan. Die zijn daar niet op ingegaan.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.