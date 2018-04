Donkere materie is zeker aanwezig in het heelal, maar niet overal

Sterrenkundigen breken zich al decennia het hoofd over de donkere materie. Geen idee wat die materie is, maar ze móet er zijn. Anders valt de waargenomen beweging in sterrenstelsels niet te verklaren. De theoretisch natuurkundigen die puzzelen op een antwoord, werden deze week echter verrast door de waarneming van een sterrenstelsel dat géén donkere materie bevat. Pardon? Gaat het hele idee van die donkere materie nu alsnog van tafel?

Integendeel, zegt Pieter van Dokkum, die verantwoordelijk is voor deze ontdekking. Van Dokkum, sterrenkundige geworden in Groningen en nu werkzaam aan Yale University in de VS, leidt een team van onderzoekers dat deze week in vakblad Nature verslag deed van zijn opmerkelijke waarneming. NGC 1052-DF2 is de naam van het waargenomen object: een sterrenstelsel op 65 miljoen lichtjaar van de aarde. Het licht van dat stelsel heeft er dus 65 miljoen jaar gedaan om de lenzen van Van Dokkum en zijn collega's te bereiken. En het geeft bovendien weinig licht, het is een vaag sterrenstelsel.

Snelheid Het is op de foto te zien. Links is het sterrenstelsel. En rechts staat een detail: een behoorlijk felle cluster van sterren in dat stelsel. Onderin dat beeld staat het lichtspectrum dat wordt waargenomen. Uit de golflengte van dat licht kunnen sterrenkundigen afleiden hoe snel zo'n sterrencluster beweegt. Deze cluster vliegt bij ons weg met een snelheid van meer dan 1800 kilometer per seconde. Dat heeft vooral te maken met de uitdijing van het heelal; alles wat we aan de sterrenhemel zien beweegt van ons vandaan. Uit de golflengte van het licht is echter ook af te lezen dat de sterrenclusters in dit stelsel ten opzichte van elkaar een snelheid hebben van 2 kilometer per seconde. Veertig jaar geleden begin het mysterieuze verhaal over donkere materie Die snelheden zijn prima te verklaren met de hoeveelheid gewone materie die in dit sterrenstelsel wordt waargenomen, zegt Van Dokkum. En dat is opmerkelijk. Want het waren precies dit soort snelheidsmetingen waarmee veertig jaar geleden het verhaal over die mysterieuze donkere materie begon. Toen werd ontdekt dat aan de rand van sterrenstelsels snelheden werden bereikt die niet mogelijk zouden moeten zijn. Alle materie trekt elkaar aan, ook de onderdelen van een sterrenstelsel zoals onze Melkweg. Ze oefenen op elkaar zwaartekracht uit. Dat ze ondanks die zwaartekracht niet op elkaar klappen, komt doordat de onderdelen van een sterrenstelsel, de sterren en planeten, ronddraaien. De zwaartekracht trekt naar binnen, het ronddraaien duwt naar buiten, als in een draaimolen. Wordt die draaisnelheid echter te groot, dan kan de zwaartekracht het niet aan, en worden hemellichamen naar buiten geslingerd. In principe.

Meer dan je ziet Maar dat is niet wat sterrenkundigen zagen. Aan de randen van sterrenstelsels deden zich wel hoge snelheden voor, maar alles bleef keurig in zijn baan. Dat konden ze alleen verklaren door aan te nemen dat er in die sterrenstelsels meer materie aanwezig moest zijn dan ze konden waarnemen. Donkere materie. En niet zo'n klein beetje ook; er moet in het heelal ongeveer zes keer meer donkere materie zitten dan de alledaagse materie die wij kunnen zien. De wetenschapper die hiervoor een sluitende verklaring zoekt, kan twee kanten op: hij gaat uitzoeken wat de aard van die donkere materie is, of hij gaat naar de tekentafel om te zien of zijn zwaartekrachttheorie wel klopt. Verreweg de meeste natuurkundigen zijn de eerste weg gegaan. En nu duikt er ineens een sterrenstelsel op dat bijeen blijft zónder donkere materie. Hebben die natuurkundigen de verkeerde afslag genomen? "Nee", zegt Van Dokkum. "Deze waarneming laat juist zien dat de andere afslag de verkeerde is geweest. Dit sterrenstelsel bewijst dat donkere materie bestaat, juist omdat het die niet heeft. Dat klinkt paradoxaal, maar de redenering is als volgt. Sommige wetenschappers zijn ervan uitgegaan dat donkere materie niet werkelijk bestaat, maar een schijneffect is, een gevolg van een gebrek in de zwaartekrachttheorie. In het heelal, waar de afstanden tussen objecten enorm groot kunnen zijn, werkt de zwaartekracht misschien wel heel anders dan wij denken. Dat is hun aanname. Die wetenschappers, onder wie Erik Verlinde in Nederland, zijn gaan sleutelen aan de theorie van de zwaartekracht. Maar als je dat doet, heeft dat gevolgen voor het hele universum. Uitzonderingen op de zwaartekracht kun je niet hebben." Er is geen reden om te sleutelen aan de zwaar­te­kracht­the­o­rie. En er is geen reden om twijfelen aan het bestaan van donkere materie Pieter van Dokkum, sterrenkundige "Dit sterrenstelsel zónder donkere materie laat zien dat die weg niet de juiste is. Er is geen reden om te sleutelen aan de zwaartekrachttheorie. En er is geen reden om twijfelen aan het bestaan van donkere materie."

Theorie overboord Daar is geen speld tussen te krijgen, zij het dat die donkere materie nu nog mysterieuzer wordt dan ze al was. Want ook Van Dokkum kan niet verklaren hoe dit sterrenstelsel is ontstaan. "Inderdaad. Het past in geen enkele theorie. Het verhaal van sterrenstelsels begint altijd met donkere materie. In de omstandigheden van het vroege heelal kon de materie die wij kennen niet voorkomen. Er moet eerst donkere materie zijn geweest, die ervoor heeft gezorgd dat waterstof werd gevormd, de eerste gewone materie, en dat daarna sterren konden ontstaan. Donkere materie is het skelet waarop de rest is gebouwd." Dat er nu een sterrenstelsel opduikt zonder skelet, is hoogst merkwaardig. Blijkbaar zijn donkere en gewone materie, de botten en het vlees, niet gelijkelijk verdeeld geraakt in het heelal, en komen er in het universum ook plekken voor met alleen vlees, of alleen botten.