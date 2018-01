Doneer uw eigen haar voor een mussennest

Thuis zie ik op Facebook dat Liset Karman van HuismusBescherming Nederland een filmpje heeft geplaatst van nestelende huismussen. Huismussen zijn er altijd vroeg bij; ze horen elk jaar bij de eerste broeders. De relatief hoge temperatuur heeft hun mussenhoofdjes misschien op hol gebracht. Hopelijk gooit een strenge vorstperiode geen roet in het eten.

Mussen kunnen overal nesten maken, maar doen dat het liefst in een hol. Hun definitie van hol is ruimdenkend. Onder dakpannen, in nestkasten, holle bomen, brievenbussen, verstopte regenpijpen... Bij gebrek aan holen zijn een dichte haag, een muur van klimop of zelfs een weelderige graspol ook goed.