Donderdag streekvervoer plat door staking

In grote delen van het land ligt het openbaar vervoer donderdag plat. Medewerkers van vervoersbedrijven Connexxion, Arriva, Syntus, Qbuz en EBS leggen dan het werk neer. Dat melden vakbonden CNV en FNV nadat de vervoersbedrijven vanochtend niet ingingen op de gestelde eisen. “Werkgevers hebben ons wel een brief gestuurd waarin staat dat ze bereid zijn om te praten. Maar alleen praten is niet genoeg”, zegt CNV-bestuurder Sanne van der Meulen.

Niet naar toilet

De bonden stelden de werkgevers na moeizame onderhandelingen een ultimatum dat vanmiddag om twaalf uur afliep. Omdat werkgevers volgens hen onvoldoende over de brug komen, hebben ze een staking uitgeroepen. Hun voornaamste eisen: een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar en verlaging van de werkdruk. Van der Meulen: “De werkdruk is momenteel zo hoog dat buschauffeurs soms niet eens naar toilet kunnen. Genoeg is genoeg, zeggen onze leden nu.” Het komt wel eens voor dat chauffeurs vier uur achtereen rijden of dat de lunchpauze erbij inschiet omdat het druk was op de weg, stellen de bonden.

Ze roepen de 12.000 medewerkers van de vijf vervoersbedrijven dan ook op om het werk neer te leggen. Regionale treinlijnen en streekbussen en -trams rijden aanstaande donderdag daardoor amper of helemaal niet. NS-treinen nog wel, omdat NS-personeel onder een andere cao valt. Ook in Amsterdam en Den Haag is de hinder beperkt, omdat het openbaar vervoer daar door de eigen vervoersbedrijven GVB en HTM wordt geregeld. Een deel van de Rotterdamse conducteurs en buschauffeurs legt waarschijnlijk wel het werk neer. En ook in Utrecht rijden bussen en sneltrams niet. “Staken is voor niemand leuk. We willen de reizigers niet treffen, maar de noodt in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog”, aldus FNV-bestuurder Paula Verhoef.