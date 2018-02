Donderdag stakingen bij Air France

Bij Air France willen de werknemers meer salaris, een verhoging van 6 procent. De piloten willen er zelfs 10 procent op vooruit gaan, melden zij in Franse media. Ze wijzen erop dat de lonen de afgelopen zes jaar niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, en vinden dat de sterk verbeterde financiële resultaten van de luchtvaartmaatschappij ruimte bieden voor wat extra's. Als dat er niet komt, gaan ze aanstaande donderdag staken.

In Frankrijk hebben ze veel ervaring met stakend personeel in de luchtvaart. Met name luchtverkeersleiders hebben de afgelopen jaren ontzettend vaak het werk neergelegd uit onvrede over het materiaal waarmee ze moeten werken, en over arbeidsplaatsen die verdwijnen omdat het steeds efficiënter moet.

Maar ook het Franse grondpersoneel, het cabinepersoneel en de piloten schuwen een staking niet. Air France biedt daarom uit voorzorg alvast de passagiers die donderdag zouden reizen, nu al de mogelijkheid hun reis zonder extra kosten om te boeken naar een later tijdstip.

Hoge winst

Air France-KLM topman Jean-Marc Janaillac vindt de eisen van het personeel echter buiten proportie. De werknemers wijzen op de goede financiële resultaten. Zo boekte het bedrijf over 2017 een operationele winst van 1,4 miljard euro, dat is bijna 42 procent meer dan in 2016. Maar het bedrijf wil bijna de gehele winst steken in de aankoop van nieuwe vliegtuigen. Dan houdt ze niet zoveel over voor de geëiste loonsverhogingen. Air France wil ongeveer 4 procent meer uitgeven aan salarissen dit jaar.

In Nederland, bij KLM, is er minder onvrede over het loon. Toch wil de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) binnenkort een ledenvergadering houden over de situatie bij KLM. Daarna wordt een referendum gehouden onder de VNV-leden, en dan moet eind volgende maand duidelijk zijn of ook zij gaan staken. VNV-voorzitter Arthur van den Hudding gaat uit van een grote actiebereidheid.

De piloten zijn met name ontevreden over de manier waarop de KLM-directie is omgesprongen met eerdere beloftes. De vliegers hebben vier jaar geleden ingestemd met een magere loonsverhoging. Daarvoor in ruil zouden ze aandelen krijgen in Air France-KLM en zouden zij een commissariszetel krijgen bij het moederbedrijf. Dat laatste is nog niet gebeurd, en over de aandelen is onenigheid.