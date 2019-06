Donald Trump zet een streep door India's handelsprivileges

De Amerikaanse president Trump heeft India geschrapt van de lijst met landen die recht hebben op handelsprivileges. Sinds 1975 genoot India als ontwikkelingsland handelsvoordelen van de Verenigde Staten. Vandaag kwam daaraan een eind.

India mocht voor 5,6 miljard dollar per jaar exporteren naar de VS zonder invoerheffingen te betalen. Het ging volgens de Indiase krant Business Today om 3000 producten. Maar Trump vindt dat India de eigen markt te veel afschermt en Amerikaanse bedrijven benadeelt.

Vorige maand heeft Trump hetzelfde gedaan met Turkije, dat ook sinds 1975 op de GSP-lijst stond

“India heeft een brede reeks handelsbarrières ingevoerd en die hebben serieuze negatieve effecten op de handel van de Verenigde Staten”, schreef de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer al in april. Er is intensief overleg geweest, maar dat heeft volgens Trump niet tot oplossingen geleid. “Ik heb vastgesteld dat India de Verenigde Staten niet heeft verzekerd van billijke en redelijke toegang tot zijn markten”, schrijft Trump in een verklaring.

Amazon en Walmart Onder de voorwaarden van het programma Generalized System of Preferences (GSP) moeten begunstigde landen toegang bieden tot hun markten en grondstoffen. Ook moeten ze kinderarbeid aanpakken, internationale arbeidsnormen respecteren, intellectueel eigendom beschermen en eventuele uitspraken van arbitrage-commissies respecteren. Het zit Washington onder meer dwars dat internetplatform Amazon en supermarktketen Walmart last hebben van verscherpte e-commerceregels in India. Walmart heeft flink ingezet op India: vorig jaar kocht het de Indiase retailer Flipkart voor 16 miljard dollar. Zonder voorkeursbehandeling worden Indiase producten duurder in de VS. Het betreft vooral chemicaliën en kunststoffen, landbouwproducten, medicijnen, medische instrumenten, nepjuwelen en leer, meldt de Indiase federatie van exportorganisaties FIEO. In maart kondigde Trump de maatregel al aan bij India en het Amerikaanse Congres. Vierentwintig Congres-leden spoorden de regering in een brief aan om India niet uit het privilege-programma te halen. Tevergeefs dus. India denkt nu na over tegenmaatregelen. Volgens Business Today behoren invoerheffingen op Amerikaanse appels en amandelen tot de mogelijkheden. De Indiase minister van handel en industrie Piyush Goyal vergadert vandaag met topambtenaren, de industrie en met exporteurs over de kwestie en over het toenemende protectionisme in de wereldeconomie.

Turkije, China, Mexico Vorige maand heeft Trump hetzelfde gedaan met Turkije, dat ook sinds 1975 op de GSP-lijst stond. Volgens de VS heeft Turkije zich voldoende ontwikkeld om de speciale status niet langer nodig te hebben. Handelsgezant Lighthizer verwijst hierbij naar het gestegen inkomen per hoofd van de bevolking, de gedaalde armoedecijfers en de grotere variatie in de Turkse export. President Trump vindt dat internationale handel de Amerikaanse belangen moet dienen. Vorig jaar kwam hij met invoerheffingen om de eigen staalindustrie te beschermen tegen buitenlandse producenten. Het einde van de ingrijpende handelsoorlog met China is nog niet in zicht. Met Mexico en Canada waren de VS een vernieuwd handelsverdrag overeengekomen, als opvolger van Nafta. Maar momenteel voert Trump de druk op Mexico weer op. Hij dreigt vanaf maandag invoerheffingen op Mexicaanse goederen op te leggen als de migratie vanuit Mexico niet snel afneemt. Functionarissen van beide landen vervolgen vandaag hun gesprekken om die heffingen te voorkomen.

