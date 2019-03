Donald Trump voelt zich onoverwinnelijk in de week na ‘Mueller’

Heksenjacht, heksenjacht, heksenjacht! Dat was bijna twee jaar lang het refrein dat de Amerikaanse president Donald Trump afstak over speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzocht of hij tijdens zijn verkiezingscampagne had samengespannen met de Russen.

Vorig weekend kwam eindelijk het verlossende woord: er is geen bewijs gevonden van die samenspanning. Of Trump de rechtsgang heeft belemmerd, dat hield Mueller in het midden. Het bewijs ‘pleit hem ook niet vrij’, schreef de speciaal aanklager. Maar Trump en zijn medestanders hoorden dat laatste al niet meer, zo’n grote last viel er van hun schouders.

Schiff met zijn kleine potloodnek. Heeft de kleinste, dunste nek die ik ooit gezien heb Donald Trump over Democraat Adam Schiff

En dus klinkt er al een week een nieuw refrein: totaal vrijgepleit, totaal vrijgepleit, totaal vrijgepleit! Nog een vondst van de president, die hij nu te pas en te onpas herhaalt: collusion delusion, wat zoveel betekent als ‘ingebeelde samenspanning’.

De media Trump kon het vooral niet laten om de Amerikaanse media in te wrijven dat ze ernaast hadden gezeten. Met sardonisch genoegen bleef hij maar hameren op de dalende kijkcijfers, waar tv-stations als CNN en MSNBC mee te kampen zouden hebben in de dagen na het Mueller-rapport. Op maandag viel er bij sommige tv-zenders zelfs een brief uit het Witte Huis op de mat, met daarin namen en citaten van bepaalde prominente Democraten, die in de afgelopen tijd in talkshows hadden geclaimd dat er sprake was van samenspanning. ‘In het vervolg vragen we u om basale journalistieke maatstaven te hanteren bij het uitnodigen van zulke gasten’, stond er in de brief. ‘Het Amerikaanse volk is twee lange jaren gebombardeerd met beschuldigingen door de media.’ Trump bij een campagnebijeenkomst in Michigan. © REUTERS

De Democraten Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de staatsveiligheidscommissie in het Huis van Afgevaardigden, was een van de politici die in de brief genoemd werden. Verschillende Republikeinen eisten zijn aftreden, maar hij gaf geen duimbreed toe. ‘Je kunt het oké vinden hoe Trump en zijn medewerkers met de Russen omgingen tijdens de campagne’, tweette hij. ‘Ik niet. Ik vind het immoreel, onethisch en onpatriottisch. En ja, ik vind het corrupt.’ Het kwam hem op een sneer van Trump over zijn uiterlijk te staan: “Schiff met zijn kleine potloodnek. Heeft de kleinste, dunste nek die ik ooit gezien heb. Lijkt me geen goede slagman”, vermaakte hij zijn aanhangers bij een campagnebijeenkomst in Michigan. De Republikeinse partij wordt de partij van de ge­zond­heids­zorg Donald Trump Intussen moet hun voorzitter Nancy Pelosi ervoor zorgen dat het de Democraten in het Huis van Afgevaardigden niet al te rood voor ogen wordt, en dat ze zich niet laten provoceren door de treiterpartijen van Trump. Op dinsdagochtend probeerde ze haar fractie op één lijn te houden: ja, we blijven vragen om het vrijgeven van het hele Mueller-rapport, dat nu nog bij minister van justitie Barr ligt. Maar we blijven ook pragmatisch: we hebben het liever over gezondheidszorg en loonsverhogingen dan over Trump.

De muur Maar de gifbeker was nog niet leeg voor de Democraten. Want later die dinsdag slaagden ze er niet in om de tweederde meerderheid te vinden die ze nodig hadden om de noodtoestand ongedaan te maken, die president Trump in februari uitriep om zijn grensmuur te kunnen bouwen. Trump ging deze week gelijk voortvarend te werk. Het ministerie van defensie maakte bekend dat er een potje van een miljard gevonden was om met het bouwen te beginnen. Het is nog niet gezegd dat dat besluit uiteindelijk standhoudt voor de rechter, want normaal gaat het Congres over zulke begrotingen. Maar voor Trump is een juridisch loopgravengevecht niet per se erg: het zorgt ervoor dat het thema migratie in de aandacht blijft, en daar kan hij op scoren.

De zorg Maar werd Trump nu een beetje overmoedig? Dat vroegen veel commentatoren zich af, nadat zijn regering deze week ook nog aankondigde dat ze de hele zorgwet van Obama nietig willen laten verklaren door een rechter. In het begin van zijn presidentschap had Trump zich ook al eens gewaagd aan een hervorming van het zorgstelsel – veel Republikeinen beschouwen ‘Obamacare’ als opmaat naar het socialisme. Dat liep destijds stuk op onenigheid over wat ervoor in de plaats zou moeten komen. Bovendien bleek bij de verkiezingen van 2018, toen Democraten de zorg tot verkiezingsthema hadden gemaakt, dat veel kiezers, zelfs Republikeinse, gehecht zijn geraakt aan Obamacare. Dus reageerden de Democraten haast opgelucht, toen ze hoorden dat Trump dit gevecht opnieuw aan wilde gaan: dat kunnen ze winnen. Maar Trump lijkt zich in zijn triomfantelijke bui onoverwinnelijk te voelen. Zonder nog een plan te hebben voor een nieuwe zorgwet, pochte hij alvast: “De Republikeinse partij wordt de partij van de gezondheidszorg. Let maar op!”

