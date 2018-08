Donald Trump steunt zijn motor-fanclub in de boycot van Harley Davidson

President Trump riep zondag op tot een boycot van een van de meest iconische Amerikaanse producten: Harley Davidson. In zijn verkiezingscampagne en het eerste jaar van zijn presidentschap was het motormerk hét grote voorbeeld voor Trump van een Amerikaans product dat beschermd moest worden tegen ‘oneerlijke handel’ vanuit het buitenland.

Zondag ontmoette hij in Bedminster in de staat New Jersey 180 ‘Bikers for Trump', de motorrijders-fanclub van de president. De motorfanaten willen een boycot van Harley Davidson omdat de fabrikant een deel van zijn productie naar buiten de Verenigde Staten wil verplaatsen. Het bedrijf ligt in het kruisvuur van de handelsoorlog tussen Amerika en de Europese Unie. Trump verhoogde de importtarieven op aluminium (10 procent) en staal (25 procent) uit de EU. De kosten voor Harley Davidson stijgen daardoor.

De EU sloeg terug met een heffing van 25 procent op de motoren van het beroemde motormerk. De prijs van een Amerikaanse Harley, geëxporteerd naar Europa, stijgt hierdoor gemiddeld met 2200 euro. Te duur, concludeerde de motorproducent uit Wisconsin en besloot de 40.000 motoren die het jaarlijks in de EU verkoopt buiten de VS te bouwen om zo de heffingen te ontlopen.

Bekoelde liefde

Toen was de liefde tussen de president en de motorfabrikant bekoeld. De president putte zich uit in hatelijkheden. Harley Davidson reageerde niet. Trump greep de actie van de motorrijdende fans aan om zijn zoveelste Tweet eruit te gooien en de boycotactie te steunen. “Veel Harley Davindson eigenaren zijn van plan het motorbedrijf te boycotten als het de productie over de oceaan verplaatst. Geweldig! De meeste andere bedrijven komen naar de VS, inclusief Harley concurrenten.” Hij voegde er nog aan toen: “Een bijzonder slechte zaak”, waarmee hij de productieverplaatsing bedoelde.

Trump probeert Amerikaanse fabrikanten in een voordeliger positie te brengen met zijn heffingen op Europese, Russische, Turkse, Mexicaanse, Canadese en Chinese producten. Ook wil hij dat buitenlandse bedrijven die produceren voor consumenten in zijn land in de Verenigde Staten fabrieken bouwen. In het geval van Harley Davidson pakt het precies omgekeerd uit. Voor Trump is dat gevaarlijk, want hij had het motormerk als een iconisch Amerikaans product gelabeld dat zou profiteren van zijn handelsoorlog.

Veel meer bedrijven in Amerika hebben last van zijn heffingen omdat hun producten daardoor duurder worden. Als meer ondernemingen het initiatief van Harley volgen, dan verdwijnt er werk en productie uit Amerika in plaats van dat er Amerikaanse banen bijkomen. Trump reageerde daarom als door een adder gebeten toen de motorfabrikant uit de stad Milwaukee een deel van de productie, van motoren die buiten de VS worden verkocht, wil verplaatsen naar Brazilië, Thailand of India.

Voor Harley Davidson is de noodzaak groot. De handelsoorlog zal het bedrijf jaarlijks circa 100 miljoen dollar kosten, zo heeft het berekend. Nieuwe fabrieken elders bouwen is goedkoper. Nu al loopt de omzet van de beroemde motormaker terug met gemiddeld 3 procent. In Amerika met 6 procent, maar dat wordt door de export enigszins gecompenseerd.

Harley’s die 2200 euro per stuk duurder worden in Europa is ook een lastig verhaal aan de aandeelhouders. En Harley Davidson heeft liever een boze Trump dan boze beleggers.