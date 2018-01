Donald Trump stelt Amerikanen gerust: Ik ben niet dom, ik ben een genie

In Fire and Fury, het boek over het eerste jaar van Trump in het Witte Huis dat vrijdag vervroegd verscheen, wordt een beeld geschetst van een president die chaotisch, dom, ongeïnformeerd en impulsief is. De leider van het Vrije Westen laat vandaag weten dat hij helemaal niet onstabiel en dom is - integendeel. "Ik ben een uiterst stabiel genie", twittert hij zaterdagochtend.

"Gedurende mijn leven zijn mijn twee belangrijkste eigenschappen geweest dat ik geestelijk stabiel ben en, zeg maar, heel erg slim. Ik werd van een HELE succesvolle zakenman, een top tv-ster en president van de Verenigde Staten (bij mijn eerste poging)'', stelt Trump in een reeks tweets.

"Ik denk dat dat niet geldt als slim, maar geniaal... en een uiterst stabiel genie ook nog!''

Het boek van journalist Michael Wolff schetst een ontluisterend beeld van de intellectuele kwaliteiten van de president, in de ogen van zijn medewerkers. En zijn inmiddels vertrokken top-adviseur Steve Bannon betitelt zonder omhaal een ontmoeting van Trumps zoon Donald jr. en schoonzoon Jared Kushner met een Russische advocate als 'landverraad' en suggereert dat de toenmalige presidentskandidaat er zelf van geweten moet hebben. Ook noemt Bannon Trumps dochter Ivanka 'oliedom'.

Auteur Wolff zou geregeld hebben rondgelopen in het Witte Huis. Adviseurs van de president zagen de auteur als een bondgenoot en meenden daarom dat het verstandig was met hem te praten. Inmiddels is dat beeld kennelijk gekanteld.

