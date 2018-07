Donald Trump relativeert brexit-kritiek en noemt relatie met May 'erg goed'

Trump uitte eerder in een vraaggesprek met The Sun zware kritiek op de plannen van May. Trump nam in The Sun de brexit-strategie van May op de korrel. Hij waarschuwde dat haar plannen het waarschijnlijk lastig maken een handelsakkoord te sluiten met de VS, omdat zijn land dan feitelijk met de EU om de tafel zou moeten. "Als ze dat doen, kunnen ze waarschijnlijk geen handelsdeal sluiten met de VS."

Ook prees hij haar politieke rivaal Boris Johnson, haar buitenlandminister die afgelopen week opstapte. De president leek daarbij 'uit het hart te spreken' zonder enige vorm van een script, zei de journalist die de president interviewde tegen Sky News. Dat zou wel zijn gebleken uit het 'extreme ongemak' onder aanwezige medewerkers van Trump.

May en Trump in Chequers, het buitenverblijf van de Britse premier. © EPA

Trump en May zaten vandaag weer met elkaar om de tafel waarbij ze het over onderwerpen als handel zouden hebben. Trump wilde niet ingaan op een vraag van een Amerikaanse journalist, die vroeg of hij spijt had van zijn uitspraken in The Sun. De president keek weg en schudde zijn hoofd.

Wel relativeerde de president zijn harde kritiek op de brexit-plannen van May. "Wat jullie ook doen: ik vind het prima. Het is jullie beslissing'', benadrukte Trump op de gezamenlijke persconferentie met zijn gastvrouw. "De Verenigde Staten kijken ernaar uit een geweldige bilaterale handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten", beloofde hij. "Dit is een geweldige kans voor beide landen die we volledig zullen aangrijpen."

