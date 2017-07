Donald Trump junior zorgde al eerder voor ophef

Hij groeide op in de Trump Tower in New York. ‘Don’ (39) probeerde het een jaar in zijn eentje te rooien maar stapte in 2001 toch in het imperium van zijn vader, net als Donald senior eerder deed. En hij was jarenlang jurylid in de reality tv-serie ‘The Apprentice’ van zijn vader, waarmee de VS de Trumps leerden kennen.

Hoe rijk Trump junior is, is onbekend. De trouwring van 100.000 dollar voor zijn vrouw was een sponsorcadeau. De New York Post doopte hem tot ‘cheapest gazillionaire’ ofwel ‘krenterigste rijkaard’.

Foto’s van junior met geschoten luipaarden en een bloedende oli­fan­ten­staart leverden hem de bijnaam ‘Fifth Avenue Redneck’ op

Controverse De omstreden ontmoeting die hij vorig jaar regelde met een Russische advocate met Kremlinbanden, zwager Jared Kushner en Trumps campagneleider, is niet de eerste keer dat hij een controverse veroorzaakte. Hij houdt van jagen, met geweren én pijl en boog. Foto’s van junior met geschoten luipaarden, een bloedende olifantenstaart, elanden en kariboes leverden hem de bijnaam ‘Fifth Avenue Redneck’ op; de chique stadsjongen die als echte Republikein graag jaagt. Tekst loopt door onder de foto. Vorig jaar vergeleek junior Syrische vluchtelingen met snoepjes (“Als er drie tussen zitten die je willen vermoorden, neem je dan een handvol?”). Na een grote aanslag in Londen had hij kritiek op de moslimburgemeester Sadiq Khan. Binnenlands valt hij de #FakeMedia aan, net als pa, maar verspreidt zelf desinformatie. Zo blijft hij de extreem-rechtse mythe oprakelen dat de zelfmoord van een hoge Witte Huisambtenaar een moordcomplot van de Clintons zou zijn. Hij stelde dat Obama de werkloosheidscijfers manipuleerde voor politiek gewin en looft ultra-conservatieve journalisten.

Transparantie Wie nu vraagt of de president niet in de problemen komt omdat hij zijn eigen zoon moet ontslaan, denkt als een Democraat en niet als een Trumpiaan. Ten eerste heeft Donald junior geen officiële politieke functie. Hij wilde minister worden, maar werd aan het hoofd van het zakenimperium geplaatst ‘om belangenverstrengeling te voorkomen’. Ten tweede verdedigt Trump zijn zoon vol verve. Hij is ‘transparant’ en een ‘persoon van hoge kwaliteit’. De president is boos op de media. Hij tweette: ‘Heksenjacht. Triest.’ Hij heeft helemaal niet de behoefte een loyaal clanlid opzij te schuiven. Waarom zou hij? Trump senior heeft zich expres omringd met familieleden; op de G20 ging tot verbazing van velen dochter Ivanka op zijn stoel zitten. Zoals elke leider met autoritaire neigingen wantrouwt hij buitenstaanders. De transparantste oplossing was geweest dat een onafhankelijk deskundige zijn bedrijf zou leiden, maar Trump wees zijn zoons Don en Eric aan. Dochter Ivanka en haar man Jared Kushner zijn belangrijke adviseurs op het Witte Huis. Zij allen, en echtgenote Melania, dringen er volgens The Washington Post op aan dat Trump zijn team opschudt. Stafchef Reince Priebus moet de laan uit. Of, schrijft The New York Times, de leider van Trumps juridische team, advocaat Marc Kasowitz. Natuurlijk gaat verandering niet ten koste van eigen bloed. Don is familie.

