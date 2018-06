Donald Trump denkt altijd aan de beeldvorming, hij wil zijn tegenstanders vooral bang maken

Het leek goed te gaan, vrijdag en zaterdag in het Canadese Charlevoix, prachtig gelegen in het weidse dal van de Sint-Laurensrivier. De Amerikaanse president Donald Trump praatte met alle aanwezigen en ging lachend op de foto. Diplomaten worstelden met teksten maar kwamen toch met een slotcommuniqué waarin iedereen zich kon vinden.

Natuurlijk was er onenigheid over de internationale handel, vanwege de tarieven die Trump heeft ingesteld en de tegenmaatregelen van Canada en de Europese Unie. Maar afgezien van de aanpak van het klimaatprobleem, waar Trump niks in ziet, zou hij zich wel achter de slotconclusie scharen. Een tekst met fraaie woorden die in ieder geval eenheid van de rijke westerse landen liet zien.

Maar toen vertrok Trump, eerder dan de anderen, in zijn vliegtuig Air Force One. Van daaruit verstuurde hij een twitterstorm waarin hij zijn bondgenoten, de Canadese premier Justin Trudeau voorop, beledigde en voor leugenaars uitmaakte. De G7-gastheer zou ‘valse verklaringen’ hebben afgelegd in de persconferentie aan het eind, terwijl hij zich eerder ‘meegaand en mild’ had opgesteld. Kortom, de premier van Amerika’s buurland was ‘zwak en oneerlijk’.

Trudeau liet het aan zijn medewerkers over om te reageren. Die beklemtoonden dat de premier op zijn persconferentie niets had gezegd dat hij niet eerder, tijdens de top zelf, ter sprake had gebracht. De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas haalde uit in het openbaar: “In enkele seconden kun je het vertrouwen vernietigen met 280 twittertekens.”

Bangmakerij

Waarom schopt de president van het machtigste westerse land zijn oudste en trouwste bondgenoten zo hard tegen de schenen? Natuurlijk zijn er veel analisten die tot de conclusie komen dat Trump nu eenmaal irrationeel en onvoorspelbaar is, en blijkbaar gekwetst door een paar woorden van Trudeau ongecontroleerd losging via zijn favoriete sociale medium.

“Als er logica is in zijn waanzin, dan is die nu goed verborgen”, zei de voormalige Britse ambassadeur in Washington, Peter Wastmacott, tegen The New York Times, met een verwijzing naar een beroemde zinsnede uit Shakespeare’s Hamlet.

Toch is het mogelijk dat Trump wel een bedoeling had met zijn beledigingen aan het adres van Trudeau en de andere G7-leden, die zich wel achter de slotverklaring schaarden. En die bedoeling heeft dan te maken met beeldvorming, zoals Trumps voormalige adviseur Peter Bannon zei. De president zou China willen laten zien dat hij geen duimbreed toegeeft in handelsconflicten.