Donald junior verzorgt de promotie voor zijn vaders merk

'Trump Force One', de eigen Boeing 757 van Donald Trump, vliegt deze week naar India. Aan boord niet de Amerikaanse president op een diplomatieke missie, maar zijn zoon Donald Trump junior op een zakentrip. Trump junior gaat in India de verkoop bevorderen van luxe-appartementen in twee geplande Trump Towers in Gurgaon, een voorstad van Delhi. De presidentszoon maakt hierbij ongegeneerd gebruik van zijn status om potentiële kopers te verleiden.

De 254 appartementen in de beide Trump Towers kosten 700.000 tot 1,4 miljoen euro en zijn daarmee alleen weggelegd voor de Indiase elite. De flats krijgen onder meer een zwembad, een conciërge en iemand die je auto voor je wegzet. Wie uiterlijk vandaag zo'n chic appartement koopt en een flinke aanbetaling doet, krijgt 'een gesprek en een diner' met de presidentszoon, zo luidt de belofte.

Aan de vooravond van het bezoek werden de voorpagina's van sommige Indiase kranten zelfs volledig ingeruimd voor advertenties waarop Trump junior je aankijkt: "Trump is hier. Bent u uitgenodigd?"

Hoewel de presidentszoon vorige week verzekerde dat hij niet zal proberen voordelen los te peuteren bij Indiase functionarissen, roept zijn reis toch vragen op over belangenverstrengeling. Want Trump haalt op dit moment juist de banden aan met India, als strategisch tegenwicht tegen China. Zijn zoon zal in Delhi bovendien een speech geven op een zakencongres, waar Indiase ministers eveneens aanwezig zullen zijn en waar premier Modi de hoofdspreker zal zijn.

Lees verder na onderstaande tweet.

Nadat Trump president was geworden, heeft hij wel de leiding over zijn zakenimperium, de Trump Organisatie, overgedragen aan zijn zoons Donald en Eric. Maar hij profiteert er volgens critici financieel nog steeds van. Bovendien overlegt hij geregeld met zijn zoons. Experts waarschuwen dan ook dat buitenlanders zakendeals zouden kunnen sluiten in de hoop de president te beïnvloeden.

"Het idee dat zijn zoon daarheen gaat om het merk van de president te gelde te maken, terwijl de president tegelijk beslist over de strategische relatie met India - dat is gewoon bizar", aldus Daniel Markey, die zich onder president George Bush junior op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken bezighield met Zuid-Azië, tegenover The New York Times.

President Trump is in India redelijk populair. Veel Indiërs waarderen het dat hij de banden aanhaalt en ze zijn ook blij dat hij zich hard opstelt tegen hun buurland en islamitische rivaal Pakistan.

Waardevol merk

Het geplande appartementencomplex in Gurgaon is inmiddels het vierde Trump-project in India. Er staan al twee Trump Towers van 23 verdiepingen in de stad Pune; in Mumbai is een flat in aanbouw en in Calcutta moet binnenkort met de bouw worden begonnen. De Trump Organisatie investeert zelf niks in de torens, dat doen lokale projectontwikkelaars. De Trumps verlenen alleen hun naam en incasseren in ruil daarvoor een vergoeding, gebaseerd op de verkoopopbrengst.

Volgens de prominente krantencolumnist Madhav Das Nalapat appelleren de Trump-torens aan snobisme van standsbewuste Indiërs. "India is een hiërarchische samenleving", aldus de academicus. "Trump leidt nu het land dat nummer één is in de wereld en dus is zijn merk meer waard. Dat telt. Het gaat er niet om wie hij is, maar wat hij is."