Dominee VS geeft bleekmiddel als medicijn tegen HIV en malaria in Oeganda

Een omstreden Amerikaanse dominee zet in Oeganda een krachtig industrieel bleekmiddel in om mensen te genezen van onder meer malaria, hiv, kanker, de vogelgriep en hepatitis. Via zijn kerk wordt het ‘wondermiddel’, MMS (miracle mineral solution), zelfs aan baby’s van veertien maanden oud gegeven. In totaal zouden er al 50.000 mensen in Oeganda mee zijn behandeld.

Achter de verstrekking van het giftige goedje gaat Robert Baldwin uit New Jersey schuil, met zijn kerk Global Healing. In het veld wordt hij geholpen door de 25-jarige Brit Sam Little die Oeganda doortrekt en het chloordioxide-middel in dorpen op het platteland aan zieke mensen geeft. De Britse krant The Guardian onderzocht deze gevaarlijke praktijken in Oeganda en bracht ze naar buiten. Het ministerie van volksgezondheid in de Oegandese hoofdstad Kampala heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.

In een zelfgemaakte video op internet is Little eerder dit jaar aan het werk te zien in een ziekenhuisje in het westen van Oeganda. Hij laat bloedtesten doen op malariapatiënten. Twee uur nadat hij patiënten heeft laten drinken van zijn bleekmiddelmedicijn zouden de malariaparasieten zijn verdwenen uit hun bloed. “Patiënten genezen”, concludeert Little.

De baby op schoot van zijn moeder krijgt in de video van Sam Little verdund bleekwater te drinken als medicijn tegen malaria. © Brighteon

Op de video is te zien hoe een baby het verdunde chloordrankje moet drinken, zichtbaar tegen zijn zin. Sam Little staat apetrots op de video als de zelf uitgeroepen redder van ernstig zieke Oegandezen.

MMS werd eerder via internet ook in onder meer de Verenigde Staten aangeboden. De Amerikaanse medicijnen- en voedselautoriteit FDA waarschuwde in 2010 dat ‘het product flinke schade kan toebrengen aan de gezondheid’, en rapporteerde over bijeffecten als misselijkheid, overgeven, diarree en levensbedreigende lage bloeddruk door uitdroging.

Zondagsmis Dominee Baldwin noemt MMS ‘helend water’ en zamelt online geld in om het goedje te kopen en uit te delen in Oeganda. Hij beweert al zo’n 1200 geestelijken in het land te hebben opgeleid om MMS te verstrekken, aldus The Guardian. Na de zondagsmis zouden telkens vijftig kerkgangers worden behandeld. Zijn site Global Healing is na de publicatie in de Britse krant offline gehaald. Baldwin is op de hoogte van de waarschuwingen in het Westen tegen het middel MMS. Hij weet dat hij in Europa en de VS in de problemen kan raken door MMS aan zieke mensen te geven. In Afrika blijft hij onder de radar en zegt hij Gods werk te doen om het verlies van levens te voorkomen.

