Dominee die bestaan Jezus ontkent is terug op de kansel

Van der Kaaij kwam twee jaar geleden in opspraak vanwege zijn boek 'De ongemakkelijke waarheid van het christendom’. Daarin ging hij in tegen de heersende opvattingen over Jezus en stelde hij dat Jezus nooit op aarde heeft rondgelopen. De evangeliën leunen sterk op oude verhalen, meende hij. De evangelieschrijvers zouden vooral de mythologie van het oude Egypte in een nieuw jasje hebben gestoken.

Begin 2015 werd Van der Kaaij bij een interkerkelijke dienst met een gereformeerde kerk van de kansel geweerd. Daarna keerde de orthodoxe flank van zijn kerkverband, de Protestantse Kerk in Nederland, zich tegen hem. Later dat jaar constateerde zijn gemeente dat ze niet meer met hem door één deur kon, en uiteindelijk werd zijn dienstverband beëindigd: zogenoemde ‘losmaking’.

Nu heeft hij dus nieuw emplooi. In december kreeg hij in de gemeente voor Aardenburg en het nabijgelegen grensdorp Sint Kruis al een tijdelijk contract. De bedoeling is om Van der Kaaij eind augustus te ‘bevestigen’ als predikant en hem een vaste aanstelling te geven, vertelt scriba (secretaris) Arjo Arendse. Van der Kaaij (64) kan bijna met pensioen, maar is naar eigen zeggen van plan om zeker vier jaar te blijven. Zijn nieuwe gemeente heeft ruim 300 leden. Op zondag komen er daarvan zo'n 30 naar de dienst.

'Iedereen stemde vóór' Protestant Aardenburg zit theologisch op zijn golflengte, zegt Arendse. “We hebben wel even gedacht: een predikant die in zijn vorige gemeente is losgemaakt, daar zit natuurlijk een beetje een luchtje aan. Maar bij de sollicitatiegesprekken klikte het, en uiteindelijk stemde iedereen voor. Wij zijn redelijk vrijzinnig, zeker in vergelijking met zijn vorige gemeente. Dat is prima.” Een losgemaakte predikant, daar zit natuurlijk een beetje een luchtje aan Scriba Arjo Arendse van de Protestantse Kerk Aardenburg - Sint Kruis Van der Kaaijs onorthodoxe overtuigingen zijn het resultaat van een ‘open zoektocht’, vertelde hij twee jaar geleden in Trouw. “Ik weet nog dat ik op de bank zat en tegen mijn vrouw zei: 'Wat ik nu toch lees. De historische Jezus heeft nooit bestaan'. Mijn vrouw zag de ellende al komen.” Uiteindelijk gaat het erom dat je ontdekt ‘dat Christus in jezelf bestaat’, vond de predikant. “Het is niet makkelijk om dat te begrijpen, ook voor mezelf niet. Maar volgens mij ben ik uitgekomen in het hart van het christelijke geloof.” Van Aardenburg heeft hij hoge verwachtingen. “Gelukkig zijn er ook kerken buiten de Bijbelgordel, die wel veelkleurig en ruimdenkend zijn, en open staan voor verrassende en inzichten, zelfs als ze ongemakkelijk zijn”, schrijft hij in een brief aan zijn nieuwe gemeente.

