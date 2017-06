Dolf Toussaint (1924-2017) liet zich niet door politici wegsturen

Geen politicus die nu nog op zo’n moment van zo dichtbij is te fotograferen. Daar zorgen hun voorlichters wel voor. Maar in de tijd van Toussaint waren die er nog niet om politici te beschermen tegen journalisten en fotografen. Toussaint maakte er dankbaar gebruik van en legde zo de basis van de politieke fotografie in Nederland.

Wiegel (VVD), Van Agt (CDA) en Den Uyl (PvdA) voor aanvang van het NOS-programma ''Den Haag Vandaag'' door Dolf Toussaint. © Dolf Toussaint

Sinds 1966 liep hij op het Binnenhof rond. Zijn foto’s verschenen onder meer in Het Parool, de Volkskrant en Vrij Nederland. “Hij beschikte over een aimabele brutaliteit,” zegt fotograaf Werry Crone, die Toussaint in Den Haag heeft meegemaakt als collega. “Hij liet zich niet wegsturen als hij vond dat een bepaalde foto gemaakt moest worden. Maar omdat hij zo aardig was, pikten politici het van hem. Toussaint ging vaak een kopje koffie met een politicus drinken. Zo heeft hij voor de volgende generaties het speelveld gecreëerd.”

Het fotoboek De Jordaan, waarin ze in 1965 werden gebundeld en waarmee hij doorbrak, was jarenlang een collector’s item

Behalve aardig was Toussaint bovenal een kritische fotojournalist, die met zijn foto’s een verhaal wilde vertellen. “Je moet steeds die foto geven die ellenlange explicatie overbodig maakt,” zei hij er zelf over in een interview. Hij was de eerste fotograaf die niet alleen in de vergaderzaal portretjes schoot, maar ook in wandelgangen en vergaderkamers te vinden was. Met die stijl legde hij de basis voor de Nederlandse traditie van parlementaire fotografie. Hij vond het prettig de ‘mest’ voor de volgende generatie te zijn geweest, zei hij daarover.

Grenzen Voor Toussaint was er wel een grens tot waar je fotografeerde. Toen VVD-politicus Hans Wiegel in een verkiezingsdebat in huilen uitbarstte toen hem werd gevraagd naar zijn weduwnaarschap, ging hij hem troosten in plaats van fotograferen, zoals de jongere fotograaf Bert Verhoeff deed. Anjeliersstraat bij Westerkade door Dolf Toussaint. Toussaint brak door met foto's uit zijn woonplaats Amsterdam. Begin jaren zestig fotografeerde hij daar de Jordaan, die op het punt stond ingrijpend van karakter te veranderen. Hij maakte foto's van de kleine huizen, de volle café's en de bewoners op straat. Het fotoboek De Jordaan, waarin ze in 1965 werden gebundeld en waarmee hij doorbrak, was jarenlang een collector's item. In 2010 werd het opnieuw uitgebracht bij een grote tentoonstelling van zijn werk in het Stadsarchief van Amsterdam. In 2018 staat opnieuw een tentoonstelling van het werk van Toussaint gepland bij het Stadsarchief. Behalve met Amsterdam en politiek Den Haag hield Toussaint zich met andere groepen mensen bezig die allemaal weinig geld of invloed hadden, zoals boeren en mijnwerkers in binnen- en buitenland. 'De overgeslagenen' noemde Toussaint hen.

