Dokter: Trump is gezond genoeg om presidentschap af te maken

Trump moest vorige week gedurende drie uur allerlei medische testen ondergaan in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda. Het was het eerste gezondheidsonderzoek sinds zijn inauguratie vorig jaar. De dokter liet in een verklaring weten dat de president 108 kilo weegt en wel 5 tot 7 kilo mag afvallen. Daarvoor zou de president een vetarm-dieet kunnen gebruiken en meer beweging.



De medische onderzoeken volgden op zorgen die zijn gerezen nadat Trump moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In het spraakmakend boek Fire and Fury dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk. In de medische test werd op verzoek van de president ook zijn mentale gezondheid gemeten. Daaruit blijkt dat hij geen Alzheimer’s of dementie heeft. Trump heeft geen testen ondergaan over zijn psychische gesteldheid.

De arts gaf dinsdag een uitgebreide persconferentie waarin hij alle details van de testen deelde, op Trumps verzoek. Jackson zei onder meer dat de president dagelijks een aspirine neemt en een medicijn tegen haaruitval. De Amerikaanse president neemt soms een slaappilletje als hij een lange reis heeft, maar slaapt doorgaans niet meer dan vier tot vijf uur.

De dokter liet weten dat hij aan Trumps gezondheid werkt door zijn cholesterol-dosering wat te verhogen. Ook gaat hij samen met een diëtiste en de koks van het Witte Huis naar Trumps eetgewoonten kijken. Hij wil ook een schema opstellen om Trump meer te laten bewegen. Volgens Jackson is de president hoe dan ook gezond genoeg om zijn presidentschap af te maken.