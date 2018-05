Dokter: Trump dicteerde zijn lovende doktersverklaring

"Hij dicteerde de hele brief. Ik heb die brief niet geschreven", zei dokter Harold Bornstein vandaag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. "[Trump] dicteerde de brief en ik zei wat hij er niet in kon zetten." Eerder zei Bornstein dat hij de brief gehaast had geschreven, terwijl hij andere patiënten behandelde.

Dat Trump de gezondste president ooit zou worden, noemt Bornstein nu 'zwarte humor'. Trump was zeventig jaar oud toen hij begon als president, ouder dan alle andere andere presidenten bij hun aantreden.

In de brief staat ook dat een recent medisch onderzoek 'alleen maar positieve resultaten toonde' en dat labresultaten 'verbazingwekkend geweldig' waren. Trump zou bijna acht kilo zijn afgevallen en zijn kracht en uithoudingsvermogen worden uitzonderlijk genoemd.

Bornstein zegt nu ook dat een bodyguard van de president na zijn verkiezing zijn kantoor is binnengevallen om de medische documenten van Trump in beslag te nemen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei vandaag dat de documenten zijn verzameld in een gewone standaardprocedure. Er zou volgens haar geen sprake zijn geweest van een inval.

