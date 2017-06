Dokter: kijk naar meer dan de studies alleen

Mogen reumapatiënten naar de fysiotherapeut, dekt het basispakket in de zorgverzekering dat? Daarover praat de Tweede Kamer vandaag. De fysio kan de pijn verlichten, zeggen het Reumafonds en reumatologen. Bovendien kan de patiënt langer goed functioneren en bespaart de overheid ook nog eens op veel duurdere operaties.

Dat klinkt goed. Toch heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid het advies gekregen om deze zorg niet te vergoeden. Het Zorginstituut Nederland, de adviseur voor het basispakket, heeft er onlangs een rapport over uitgebracht. Werkt het niet, die fysio-aanpak? Zo simpel ligt het niet. Kortweg komt het rapport hierop neer: de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn niet van goede kwaliteit. Er is dus geen overtuigend bewijs. Het Reumafonds bestrijdt dat. Overigens geldt ook het omgekeerde: er is ook geen overtuigend bewijs dat het niet werkt, fysiotherapie voor de reumapatiënt.

Reumalobby

Evidence Based Health Care, kortweg EBHC, is al jaren de standaard in de Nederlandse zorg. We behandelen als wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt, zo is dat kortweg te omschrijven. Maar de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zette daar deze week een groot vraagteken bij. Bewijs is niet zaligmakend, laat de arts toch vooral ook kijken naar de patiënt die voor hem zit, aldus het adviesorgaan.

We ontdekten dat er in Nederland tussen artsen grote verschillen waren in denkbeelden. Harry Büller, hoogleraar interne geneeskunde in het AMC.

Dat zou zomaar goed nieuws kunnen zijn voor de reumalobby. Hoe zit dat eigenlijk met die evidencebased aanpak? Harry Büller, hoogleraar interne geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum, was ruim dertig jaar terug een van de eerste Nederlandse artsen die het McMaster ziekenhuis in Canada bezocht. Een enorme cultuurshock, zo beschrijft de Amsterdamse arts zijn ontmoeting met David Sackett, de epidemioloog die de grote voortrekker van de ‘evidence’ zou worden. “In die tijd werkten wij in Nederland als artsen op een manier die je nu nogal mysterieus zou noemen. We kozen voor een bepaalde behandeling omdat we daar goede ervaring mee hadden. Die ervaring was belangrijk, je liet je erop voorstaan dat je al tien of liefst twintig jaar in het vak zat. Daarom was je een goede arts en alleen dan kon je de goede diagnose stellen.”

In Canada ging het anders. “Ik weet nog heel goed dat Sackett voor het eerst aan mij vroeg: ‘Wat je net zegt, heb je bewijs dat het inderdaad zo werkt?’ Dat was ik helemaal niet gewend. Daar zocht je gewoon niet naar. Ook al was het er wel.” Die basisvraag ‘waar is het bewijs?’, is volgens Büller de kern van de ‘evidence-aanpak’. “En als je dan zocht en er bleek geen bewijs te vinden, dan ging je onderzoeken hoe het zat.” Zo hoorde Büller in Canada dat mensen met een risico op trombose – een propje in de aderen – twee soorten medicijnen kregen om te voorkomen dat het propje gevaarlijk werd. Nou, die extra heparine (een antistollingsmiddel) vonden Nederlandse artsen helemaal niet nodig, rapporteerde Büller tot grote verbazing van zijn Canadese collega’s.

David Sackett hakte de knoop door: we gaan eens uitzoeken welke aanpak nou het beste is. Dat was de start voor een groot onderzoek, waarbij de helft van de patiënten slechts een enkele bloedverdunner kreeg en de andere helft heparine erbij. Na afloop moest Büller het toegeven: de Canadese aanpak bleek een stuk veiliger. Daarna maakte heparine ook opgang in Nederland.

Op die manier is de geneeskunde totaal veranderd, zegt Büller. “Of het nou ging om de beste aanpak voor een knieoperatie, de vraag of je bij een mogelijke blindedarmonsteking moet opereren of afwachten, de werking van allerlei medicijnen, we gingen alles onderzoeken. Dat heeft de zorg enorm verbeterd. We ontdekten achteraf ook dat er al binnen Nederland tussen artsen grote verschillen waren in denkbeelden over wat goede zorg was. In Amsterdam deden wij veel dingen compleet anders dan in Rotterdam. Dat is vreemd als je er goed over nadenkt, en het is niet goed voor de patiënt.”