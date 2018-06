Doelpuntenmaker Kane is voorbeeld voor Engelse jeugdspelers die maar niet doorbreken

Toen Engeland vier jaar geleden, op het vorige wereldkampioenschap, strandde in de groepsfase, stond Sturridge in de punt van de aanval. Harry Kane, aanvaller van Tottenham Hotspur, had er op dat moment een anoniem seizoen opzitten. In tien Premier League-wedstrijden had hij mogen meedoen en daarin scoorde Kane drie keer.

Hoe anders is dat nu. Na ruim honderd goals in vier seizoenen Premier League is hij aanvoerder en de onbetwiste aanvalsleider van Engeland. Vorige week maandag redde hij Engeland tegen Tunesië in de eerste poulewedstrijd van dit WK met twee treffers. De laatste daarvan maakte hij in blessuretijd.

Ook zondag had Kane met drie goals een belangrijk aandeel in de tweede groepswedstrijd tegen Panama (6-1). De overige doelpunten werden gemaakt door Stones (twee keer) en Lingard. Namens Panama maakte Baloy in de tweede helft de eerste WK-goal ooit.

Lange weg Maar om de voorlopige topscorerslijst (vijf treffers) van het WK aan te voeren heeft Kane een lange weg af moeten leggen. De eerste profclub die iets in hem zag was Arsenal, maar daar werd hij na een seizoen toch weer weggestuurd. Via Watford kwam hij terecht bij Tottenham Hotspur, de aartsrivaal van Arsenal. Ook daar leek Kane aanvankelijk niet te kunnen rekenen op een doorbraak. Hij werd uitgeleend aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City. Heel veel indruk maakte hij bij die clubs niet en tot een serieuze kans bij de Spurs leidde het ook niet. Totdat Pochettino, coach van Tottenham Hotspur, Kane in november 2014 liet invallen bij een achterstand van 1-0 tegen Aston Villa. Spurs maakte gelijk, Kane schoot daarna met een vrije trap de winnende goal binnen en verdween daarna niet meer uit de basis bij zijn club. Hij maakte in het seizoen van zijn doorbraak in totaal 31 goals. In de drie seizoenen erna volgden er in Londense dienst 135. Kane scoorde bij zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg al na ruim een minuut en daarna volgden nog zeventien treffers, waarvan de laatste drie gisteren tegen Panama.