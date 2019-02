Doel van Ronaldo raakt in Madrid uit zicht

In het nieuwe Estadio Metropolitano liep woensdagavond de stervoetballer die er op zijn missie begin juni graag voor de finale zou terugkeren. Maar de kans daarop slonk danig. Ronaldo, die ook met Juventus (na Manchester United en Real Madrid) de Champions League wil winnen, moest een 2-0 nederlaag bij Atletico Madrid slikken.

Nee, dit zou geen wedstrijd worden voor de liefhebbers van mooi voetbal, mooi dan als aanvallend, avontuurlijk, opwindend. Het zou ook geen avond worden voor moderniteiten. Druk uitoefenen op de tegenstander, als het even kan aanhoudend, het is de mode, maar deze ploegen zijn daar niet van.

Atletico Madrid en Juventus zijn door hun coaches, Simeone en Allegri, gemodelleerd volgens het pragmatisme. Verdediging en middenveld moeten gesloten linies vormen. Balverlies betekent terugtrekken in die stellingen. Alleen in balbezit mag iets worden geprobeerd, zij het bepaald niet ongebreideld, daarvoor zouden de risico’s te groot zijn.

Of Ronaldo dit op zijn missie kan repareren, mag worden betwijfeld

Hier stonden twee ploegen tegenover elkaar in het volledige besef van de geringe onderlinge krachtsverschillen. Het was niet voor niets dat de ploegen in de eerste helft tot meer dan een spaarzaam schot in de wederzijdse geslotenheid niet konden komen. Juventus-doelman Szczesny kreeg er één van Thomas te verwerken en een vrije trap van Griezmann. Oblak keerde aan de overzijde een vrije trap van Ronaldo en een schuiver van grote afstand van Dybala.

Alvaro Morata kopt bij een 0-0 stand raak, maar de goal wordt na raadpleging van de VAR afgekeurd wegens duwen. Even later kwam Atlético Madrid wel tot scoren. © Reuters

Zo werd het evenwicht getekend. Ronaldo, terug in de stad waarin hij negen jaar voor Real Madrid speelde, werd fel geattaqueerd door Atletico’s mannetjesputters Godin en Giménez. De spelers van Atletico wendden zich vanaf het begin herhaaldelijk tot de Duitse arbiter Zwayer. Ze speculeerden erop dat op zo’n avond van kleine verschillen de provocatie net dat kleine beetje zou kunnen schelen.

Het baatte nog niet. Na een val van de door De Sciglio aangetikte Diego Costa wees Zwayer in eerste instantie naar de stip. Maar de VAR oordeelde met recht dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt. Zwayer deelde tevens twee voor Atletico fatale gele kaarten uit: al vroeg aan Diego Costa voor traineren in de muur en later voor Thomas, die Dybala vloerde. Beide spelers zijn geschorst voor de return.

Vroeg in de tweede helft scheurde dan toch plots de defensie van Juventus. De uitgebroken Costa schoof de bal naast en Griezmann tilde de bal op de lat. Zo ontstond er iets meer ruimte. De foutenlast liep bij Juventus vooral op het middenveld op, maar aanvoerder Chiellini hield in de defensie stand. De VAR constateerde dat hij bij een daardoor geannuleerde koptreffer van invaller Morata werd geduwd.

Maar luttele minuten later trof verdediger Giménez in de drukte na een hoekschop dan toch doel (1-0). Zijn maat in het centrum, Godin, maakte er zelfs 2-0 van. Of Ronaldo dat op zijn missie nog kan repareren, mag worden betwijfeld.

Manchester city wint in slotminuten Manchester City heeft in de andere achtstefinalewedstrijd die gisteren gespeeld werd met 2-3 gewonnen van Schalke ‘04. Daar zag het tot kort voor tijd niet naar uit. De Duitse ploeg kwam met 2-1 voor, onder meer door een penalty vlak voor rust. In de 68ste minuut moest City-verdediger Otamendi met een tweede gele kaart het veld af. Met tien man op het veld wist Manchester City de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe te trekken, met doelpunten van Sané en Sterling in de 85ste en de 90ste minuut. Lees alles over voetbal in ons dossier.

