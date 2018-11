Doek valt voor PSV op een te zware weg door Europa

Met alles wat het kon bieden en wat vanzelfsprekend niet genoeg was, boog PSV opnieuw voor Barcelona en natuurlijk vooral voor de bovennatuurlijke ster Messi, die één keer fraai scoorde en nog een treffer regisseerde (1-2). Het was onbegonnen werk voor PSV, vanaf het prille begin al in deze campagne die over twee weken wordt afgesloten bij Internazionale.

Slordig

De wedstrijd had zich gisteren volgens de in dit stadium te verwachten lijnen voltrokken. De topploeg, toch al niet meer het Barcelona uit de beste dagen, speelde met de handrem aangetrokken. Het was niettemin, en uiteraard, voor PSV zaak om zich op de tegenstander in te stellen. Trainer Van Bommel had dat gedaan door spits De Jong bij balbezit van Barcelona vaak enkele stappen achterwaarts te laten zetten, voor verdedigende assistentie.

Zo deed PSV wat het kon, zoals het dat eigenlijk ook in de voorgaande duels met zware internationale tegenstand deed. Het kreeg mogelijkheden voor rust, zoals dat ook vaak op dergelijke avonden gaat. De middenvelders Busquets en Rakitic, zichtbaar niet op en top geladen, begonnen slordig. Na een fout van de laatste schoot Pereiro de bal tegen de paal.

PSV verzamelde de moed voor een tactische variatie, indachtig de minieme kans nog op de derde plaats

Op slag van rust kopte De Jong de bal ook nog op de lat, na een vrije trap van Pereiro. Tussendoor was Lozano vrijgespeeld door verdediger Angelino, en in het vervolg van die aanval had Pereiro de bal net over het doel getild. Het had gekund, is dan gauw de gedachte. Anderzijds heeft het ook vaak iets met kwaliteit te maken. Zo was Lozano, die zich graag internationaal zou presenteren, op de voorzet van Angelino toch net niet scherp genoeg.

Dat waren de spelers van Barcelona ook niet. Messi bemoeide zich er in het slot van de eerste helft pas een beetje mee, met twee door doelman Zoet gepareerde schoten. Daarvoor had Coutinho twee keer iets geprobeerd, en binnen één minuut had PSV toch even gewankeld. Rosario en Angelino keerden de bal op de doellijn, na een boogje en een kopbal van Vidal.