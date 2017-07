Doe rustig aan, zeggen de Rotterdamse verkeersborden

Op de Straatweg, die óók al open ligt, probeert de gemeente de gemoederen 'met een knipoog' te bedaren. Voor de wegversperring staat een ledbord met: 'Keep calm en volg de fietser', met daarboven een koninklijk kroontje. De Britse regering introduceerde de leus 'Keep calm and carry on' kort voor de Tweede Wereldoorlog. Iets verder staat een bord: 'Niet fietsen! Lopen geen probleem'. De gemeente zocht een luchtig alternatief voor 'Verboden te fietsen', zegt een woordvoerster. "Dat is toch heel directief: Pats! Fietsers afstappen."

Nee, dan het bord met 'Keep calm!' Dat straalt volgens haar iets anders uit: "Het is vervelend, maar blijft u vooral rustig." De tekst die fietsers eraan herinnert dat lopen ook kan, biedt volgens de woordvoerster 'een handelingsperspectief'. Het vertelt niet alleen dat iets niet mag, maar geeft ook een oplossing.

De weggebruiker kan het waarderen. De gemeente krijgt veel positieve reacties. Rotterdam wil de borden daarom ook plaatsen bij andere wegwerkzaamheden.

De irritatie om alle opbrekingen valt vooralsnog mee, zegt de woordvoerster. "Over de Maastunnel hebben we een flinke campagne gevoerd. Bovendien proberen we goed en snel vragen te beantwoorden." Vorige week echter had de Koninginnebrug, waarover het Maastunnelverkeer wordt omgeleid, een storing. "Ja, dan zijn mensen natuurlijk geïrriteerd. Daar hebben we alle begrip voor." Daar helpt geen kalmerend verkeersbord tegen.

