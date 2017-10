Dodental terreuraanslag Mogadishu loopt op naar 85

Volgens de Somalische politie bracht een jihadist zaterdag in het stadscentrum een met explosieven gevulde truck tot ontploffing vlak voor de deur van het Safari Hotel, vlakbij een kruising waar de belangrijkste straten van Mogadishu samenkomen en zich onder meer het Somalisch ministerie van buitenlandse zaken vlakbij bevindt. De explosie die volgde legde hele gebouwen in puin en deed tientallen auto’s in vlammen opgaan. Twee uur later richtte een aanslag met een autobom elders in de hoofdstad, in het district Medina, eveneens een ravage aan.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist, maar de Somalische overheid gaat er vanuit dat terreurgroep al-Shabaab erachter zit. Zeker honderd mensen raakten gewond.

Eerder was onduidelijk hoeveel doden er waren gevallen door de explosies, doordat ziekenhuizen in Mogadishu moeite hadden hulp te bieden aan het grote aantal slachtoffers. De politie houdt er rekening mee dat het dodental de komende dagen oploopt. President Mohamed Abdullahi Farmaajo heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en roept mensen op bloed en geld te doneren voor de slachtoffers.