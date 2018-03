Dodental na brand in winkelcentrum Siberië loopt op naar 53, nog veel kinderen vermist

Veel van hen bevonden zich op een speelplek in het complex, in het Siberische Kemerovo. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan.

Er is nog veel onduidelijkheid over het aantal vermisten. Volgens de Russische autoriteiten zijn er zeker zestien mensen zoek. Meer dan veertig mensen raakten gewond. De politie heeft drie mensen gearresteerd na de brand. Onder de arrestanten zou ook de directeur van het winkelcentrum zijn.

Het brandalarm werkte niet en volgens getuigen waren sommige vluchtwegen afgesloten

Volgens getuigen werkte het brandalarm niet. Ook zijn er aanwijzingen dat de nooduitgangen en toegangsdeuren van de bioscoop, waar de brand ook woedde, waren afgesloten.

Het vuur zette het winkelcentrum met een oppervlakte van 1.600 vierkante meter razendsnel om in as. Het dak van het winkelcentrum stortte in. Sommige mensen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden, zo is te zien op sociale media.

Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

In het centrum zijn behalve winkels onder andere bioscopen en restaurants gevestigd. Volgens lokale media zijn meer dan honderd mensen geëvacueerd uit het complex.