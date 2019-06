Dodental ingestorte flat Cambodja loopt op tot 24

Het gaat om een zeven verdiepingen tellend pand dat werd gebouwd in Sihanoukville. Op het moment van het instorten waren zaterdag waarschijnlijk ongeveer vijftig mensen in het gebouw. "We durven het puin niet te verplaatsen, dus moeten we afwachten tot we iets horen”, zei een woordvoerder van de provincie. "We zijn bang dat nog meer muren zullen instorten.”

Een van de gewonde slachtoffers, Nhor Chandeun, vertelde dat hij met zijn vrouw aan het slapen was toen ze een harde knal hoorden en vervolgens het gebouw onder zich voelden instorten. Ze zaten twaalf uur vast voor ze door reddingswerkers werden gevonden, zo meldt AP-correspondent Sopheng Cheang.

Het gebouw is eigendom van een Chinese firma. De oorzaak van het instorten is niet bekend. In de provincie waar de stad Sihanoukville ligt, zijn Chinese investeerders druk bezig met het uit de grond stampen van hotels en casino's voor het groeiende toerisme naar de streek. De politie heeft inmiddels vier mensen gearresteerd, onder wie drie toezichthouders bij de bouwwerkzaamheden.