Dodental door bosbranden in Griekenland loopt op naar vijftig

Regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos sprak vannacht nog over zeker 24 doden. Vanochtend meldde het Rode Kruis in Griekenland nog eens 26 lichamen te hebben gevonden. "Een reddingswerker vertelde mij een groep van 26 mensen te hebben gevonden, op slechts 30 meter van het strand", zegt Nikos Economopoulos, hoofd van het Griekse Rode Kruis, tegenover televisiezender Skai TV.

Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog verder op. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. Verslaggevers van Skai vertelden in een huis de lichamen van twee vrouwen en kinderen te hebben gevonden.

"Terwijl er gevreesd wordt voor meer slachtoffers, blijven de telefoontjes over vermiste personen binnenkomen", schrijft het Griekse medium in een twitterbericht.

Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het kustplaatsje Mati, ten noordoosten van Athene, verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het populaire toeristenplaatsje is grotendeels verwoest. Het vuur drong ook het centrum van de naburige havenstad Rafina binnen. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht.

Toeristisch gebied

Ook in de buurt van de toeristenplaats Kineta, zo'n 40 kilometer ten westen van hoofdstad Athene, woedt een grote natuurbrand. De bevolking is opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. De rook kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen, aldus de lokale brandweer.

Meerdere mensen zijn nog vermist. Onder hen zouden vier Deense toeristen zijn. De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn, is niet bekend.

Door de sterke wind hangen er ook rookwolken boven de Griekse hoofdstad. Een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste wegen in het gebied, is momenteel afgesloten. Ook het treinverkeer raakte ontregeld. Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en minstens tweehonderd auto's.