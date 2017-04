Dodental door aanslag Taliban ‘zeker 140’

De grote aanval vond vrijdag aan het begin van de middag plaats in de provincie Balkh, in het noordwesten van Afghanistan, door een groep van tien Talibanstrijders. Volgens een anonieme officier op de basis kwam de groep rond het tijdstip van gebed aanrijden in enkele militaire voertuigen en waren de zwaarbewapende strijders gekleed in Afghaanse legeruniformen. Ze zouden zich bij de bewaakte toegangspoort naar binnen hebben weten te praten.

Twee van de Talibanstrijders bliezen zich vervolgens op in de moskee op het terrein waar veel soldaten aan het bidden waren. Het vuurgevecht dat volgde duurde vijf uur, waarbij volgens het leger zeven strijders gedood werden, en een gevangen is genomen.

Vandaag meldde het Afghaanse ministerie van defensie dat er ‘meer dan honderd doden en gewonden’ zijn gevallen, maar een lokale functionaris in de nabijgelegen stad Mazar-i-Sharif zei dat er zeker 140 doden te betreuren zijn. De Afghaanse officier op de basis schatte zelfs dat het dodental ‘boven de 150 ligt met tientallen gewonden’.

De toegangspoort tot de aangevallen basis van het Afghaanse leger in het district Dihdadi in de noordwestelijke provincie Balkh, vandaag. © EPA

De aangevallen legerbasis wordt onder meer gebruikt als opleidingscentrum, en er waren dan ook veel rekruten aanwezig, wat het hoge aantal doden mede kan verklaren. Ook waren velen van hen op het moment van de aanval aan het bidden in de moskee op het terrein, waarbij zij in de regel hun wapens niet dragen. Mogelijk is de aanval een ‘inside job’ geweest, waarbij de Taliban gebruik hebben gemaakt van handlangers op de basis, zoals al vaker gebeurd is.

In een verklaring stelden de Taliban vandaag dat de aanval een vergelding is voor verschillende recente aanvallen op hoge Talibanleiders in het noorden.

Dodelijkste aanval Als het hoge aantal slachtoffers wordt bevestigd zou het de dodelijkste aanval ooit op een Afghaanse militaire basis zijn. Bij een aanval door strijders van Islamitische Staat op een militair hospitaal in de hoofdstad Kaboel afgelopen maart, vielen volgens officiële cijfers van de Afghaanse autoriteiten 54 doden. Bij het vuurgevecht in Balkh zouden geen buitenlandse militairen betrokken zijn geweest, zei een woordvoerder van de door de Navo geleide coalitie in Afghanistan. Op de aangevallen basis zijn wel adviseurs van de Navo gestationeerd die de Afghaanse troepen trainen en bijstaan. Demissionair minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp brachten de afgelopen paar dagen een bezoek aan Afghanistan. © ANP

Minister net vertrokken Minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert was eind deze week nog twee dagen in Afghanistan, waar zij onder meer een bezoek heeft gebracht aan de honderden Nederlandse militairen die deelnemen aan de Navo-missie in dat land. Velen van hen zijn gestationeerd in Mazar-i-Sharif, volgens een woordvoerder van Defensie ongeveer twintig kilometer ten zuiden van de nu aangevallen Afghaanse legerbasis. Op het moment van de Talibanaanval had Hennis Afghanistan al verlaten, aldus de woordvoerder. De Nederlandse militairen werken in het noorden van Afghanistan samen met Duitse militairen en blijven nog tot eind dit jaar. Demissionair minister Hennis zei dat zij persoonlijk voorstander is van verlenging van de missie.

