Dodental brand Londen stijgt verder naar 79

Een aantal slachtoffers is nog vermist en de politie neemt aan dat zij zijn omgekomen. Daarom worden zij wel meegeteld in het officiële dodental, zei de Londense politiechef Stuart Cundy. Vijf mensen die vermist werden, bleken overigens nog in leven te zijn.

De komende dagen zal het dodental nog wel worden bijgesteld, maar niet zo fors als de afgelopen dagen, verwacht de politiecommandant.

De ver­schrik­ke­lij­ke realiteit is dat mogelijk niet alle doden kunnen worden geïdentificeerd

Het identificatieproces kan nog weken duren. De politie heeft ook beelden van enkele uitgebrande appartementen vrijgegeven. "Het is moeilijk om de verwoestingen die deze brand heeft veroorzaakt te beschrijven", zei Cundy, die afgelopen zaterdag zelf in de 24 verdiepingen tellende flat was en tot de bovenste verdieping is gegaan.

De politie in Londen gaf gisteren een aantal foto's vrij van het uitgebrande interieur van de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower. © EPA

De politiechef vertelde dat het "erg emotioneel was om daar binnen te werken". Hij zei dat de "verschrikkelijke realiteit" is dat mogelijk niet alle doden kunnen worden geïdentificeerd.

De Grenfell Tower brandde vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uit. De brand greep via de buitenkant van de flat van 24 verdiepingen snel om zich heen. De Britse premier May laat een officieel onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van de ramp.

Dat het vuur zo snel om zich heen kon grijpen wordt onder meer geweten aan de brandbaarheid van het plaatwerk waarmee de gevel was bekleed, na een renovatie van enkele jaren geleden. Volgens twee Britse functionarissen was de toepassing van deze gevelplaten niet toegestaan voor zeer hoge gebouwen.

Brandweerlieden doen onderzoek in de uitgebrande woontoren in de wijk Kensington. © AP

Mensen leggen bloemen bij een provisorische herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de brand. Het dodental loopt bijna een week na de ramp nog steeds op. © AFP

