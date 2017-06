Dodental brand Londen naar 58, vermoedt politie

Het dodental door de brand in een flatgebouw in Londen is door de politie bijgesteld naar 58. De autoriteiten baseren zich op een lijst van vermisten.

Lees verder na de advertentie

Van dertig doden was het overlijden al eerder bevestigd. Van zestien doden bevinden zich de lichamen in een mortuarium.

"Helaas zijn er op dit moment 58 personen van wie we te horen hebben gekregen dat zij zich in de Grenfell Tower bevonden die nacht en dat zij vermist zijn. Daarom moeten we helaas aannemen dat ze dood zijn", zei Cundy. Hij voegde eraan toe dat het dodental nog kan oplopen.

De politiecommissaris riep mensen die aan de vlammenzee zijn ontkomen op zich te melden op het politiebureau. "Ik wil weten en wij allemaal willen weten dat je veilig en gezond bent." Daarnaast liet hij weten dat beeldmateriaal vanuit de brandende Grenfell Tower zondag vrijgegeven zal worden.

Gisteravond protesteerden zo'n duizend boze Londenaren tegen de autoriteiten. Ze bezetten eerst het gemeentehuis, waarna ze richting de gebouwen van de BBC, het parlement en Downing Street trokken. De buurtbewoners willen weten hoe het vuur zich zo snel kon verspreiden.

Volgens bouwkundigen en veiligheidsexperts zouden de gevelplaten voor de snelle verspreiding van het vuur kunnen hebben gezorgd. Gebouwen met hetzelfde type beplating worden nu onderzocht. De fabrikant van de platen zou vorig jaar in een brochure hebben gewaarschuwd voor de risico's bij het gebruik op hoge gebouwen.

Kritiek op May Premier Theresa May kan intussen op weinig waardering rekenen voor haar in vele ogen koele reactie op de ramp. Pas vrijdagmiddag sprak zij voor het eerst met slachtoffers van de brand. Ze beloofde ook vijf miljoen pond voor een fonds voor de slachtoffers. Demonstranten riepen 'schaam u' en 'lafaard' toen ze buiten kwam na de bijeenkomst met slachtoffers. Vandaag gaf May toe dat de directe hulp voor bewoners die verzorging of informatie nodig hadden in de eerste uren na de brand in een flatgebouw in Londen 'niet goed genoeg' was. Ze zei dat nadat ze in haar ambtswoning had gesproken met een delegatie van de getroffen bewoners. May had vrijdag al aangekondigd dat alle bewoners binnen drie weken in de wijk gehuisvest moeten zijn. "Slachtoffers zijn bezorgd dat hun stem helemaal niet gehoord wordt en dat hun vele vragen over deze tragedie onbeantwoord blijven. Daarom heb ik besloten tot een openbaar onderzoek, waarbij de kosten voor rechtsbijstand voor de getroffenen voor rekening van de overheid komen", aldus May.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.