Dodental bij demonstraties Nicaragua stijgt naar honderd

Bij protestmarsen in de hoofstad Managua en in andere steden vielen woensdag zeker vijftien doden, zo meldde de politie gisteren. Daarmee kwam het totale aantal doden in anderhalve maand van betogingen op ruim honderd.

Volgens Francisco Diaz, ondercommandant van de politie, was het bloedvergieten het werk van 'criminele bendes'. Minister Denis Moncada van buitenlandse zaken gaf oppostitiegroepen de schuld. "De regering wijst elke verantwoordelijkheid voor het geweld af."

Maar volgens ooggetuigen en mensenrechtenactivisten was het geweld woensdag vooral het werk van de politie, die het vuur opende op de betogers, en van jeugdige knokploegen van zogenoemde 'sandinistas'. Die steunen president Daniel Ortega en zijn echtgenote Rosario Murillo, die vicepresident is. Volgens Amnesty International illustreert het bloedbad het 'shoot to kill'-beleid van Ortega's regering.

De rooms-katholieke kerk in Nicaragua liet in een reactie weten dat het, gezien het geweld, nog niet mogelijk is om gesprekken tussen de regering en de oppositie te hervatten. Een vooraanstaande bisschop sprak van een 'slachtpartij'. De kerk, die invloedrijk is in het Midden-Amerikaanse land, probeert al enige tijd te bemiddelen in het oplopende politieke conflict.

Aanleiding voor de demonstraties, die half april begonnen, waren ingrepen in de sociale zekerheid. Volgens de wijzigingen zouden werknemersbijdragen omhoog gaan en pensioenen omlaag. De veranderingen zijn inmiddels geschrapt, maar de protesten gaan door. De betogers eisen het aftreden van Ortega en zijn echtgenote. Zij beschuldigen de president en zijn vrouw ervan dat ze het recht en de rechterlijke macht manipuleren en de democratie ondermijnen.