Dodental aanslagen Sri Lanka opgelopen tot boven 300

Rond de 500 mensen zijn gewond geraakt door de zelfmoordaanslagen. De slachtoffers komen uit in totaal twaalf landen,

De politie liet weten dat 40 personen zijn opgepakt in verband met de aanslagen. De tot voor kort vrijwel onbekende radicaal-islamitische groep National Thowheeth Jama’ath (NTJ) zit volgens de regering van Sri Lanka achter de aanval. De aanslagen zijn nog altijd niet opgeëist.

Sinds middernacht geldt in het land de noodtoestand, dat is voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog tien jaar geleden.

Na de aanslagen werd al vrij snel duidelijk dat de autoriteiten eerder deze maand door buitenlandse inlichtingendiensten zijn gewaarschuwd voor een aanslag door een lokale organisatie. Het is nog onduidelijk waarom niet is gehandeld naar deze waarschuwingen, al zou de politieke situatie in het land daarbij een rol kunnen spelen: Sinds oktober zit het land in een politieke crisis. De president van het land heeft premier Ranil Wickremesinghe van zijn post gehaald en het kabinet ontbonden. Het hooggerechtshof heeft deze beslissing laten ongedaan gemaakt, maar sinds oktober heeft de premier geen bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad meer bijgewoond.

