Dodental aanslagen Sri Lanka loopt op, politieke conflicten dwarsboomden de waarschuwingen

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslagen van Eerste Paasdag op kerken en hotels in Sri Lanka. Het dodental daarvan is inmiddels opgelopen naar 359. Meer dan 400 gewonden worden nog verzorgd.

De IS-claim kwam naar buiten via Amaq, het propagandakanaal van de islamitische terreurbeweging die inmiddels geheel is verjaagd uit Irak en Syrië. Amaq verspreidde een video van acht personen, van wie zeven gemaskerd, in zwarte kledij die trouw zweren aan IS-leider Al-Baghdadi. Of dit inderdaad de daders zijn van de paasaanslagen, was echter niet met zekerheid vast te stellen.

Voor zover bekend waren alle daders van Srilankaanse afkomst en behoorden ze tot de plaatselijke terroristische organisatie NTJ. De autoriteiten in Colombo spraken echter snel het vermoeden uit dat NTJ hulp heeft gekregen uit het buitenland. Dinsdag zijn er weer achttien verdachten opgepakt, in totaal zijn er nu 60 mensen gearresteerd in verband met de aanslagen.

Vergeldingsactie Staatssecretaris Wijewardene van defensie zei dat de aanslagen een vergeldingsactie zijn voor het bloedbad dat een rechtsextremist vorige maand aanrichtte in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Daarbij vielen vijftig doden. Wijewardene baseerde zich op de voorlopige onderzoeksresultaten, maar hij voerde echter geen bewijs aan voor het verband met die tegen moslims gerichte moordpartij. Intussen zijn er steeds meer signalen dat de Srilankaanse autoriteiten waren gewaarschuwd voor de aanslagen, maar dat politieke conflicten, onder meer tussen president en premier, voorkwamen dat die informatie op waarde werd geschat. Op 11 april stuurde een politiechef een waarschuwingsbrief aan vier veiligheidsinstanties. Daarbij werden NTJ en zijn leider, Mohammed Zahran ofwel Zahran Hashmi, expliciet genoemd als beramers van zelfmoordaanslagen op ‘belangrijke kerken’. Zahran zou de ongemaskerde man kunnen zijn op de Amaq-video. Dinsdag meldde persbureau Reuters bovendien dat Sri Lanka twee uur voor de aanslagen nogmaals was gewaarschuwd door medewerkers van een Indiase veiligheidsdienst. Ook bij deze aanwijzingen zouden kerken zijn genoemd als de doelwitten. President Sirisena kondigde aan dat hij de gehele defensietop de laan uit zal sturen wegens hun passiviteit na al die waarschuwingen. Premier Wickremesinghe meldde dinsdag ook dat de terroristen eveneens wilden toeslaan in een vierde luxehotel, maar dat die bom niet is afgegaan. Op Sri Lanka zijn de veiligheidsmaatregelen verder opgevoerd. Militairen hebben voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog in 2009 weer speciale opsporingsbevoegdheden gekregen. Er geldt een avondklok vanaf 21 uur. Overal worden auto’s tegengehouden en doorzocht.

Begrafenisplechtigheid Op het erf van de St. Sebastian-kerk in Negombo, waar zondag 110 doden vielen, werd dinsdag een massale begrafenisplechtigheid gehouden. Vanwege het hoge aantal slachtoffers duurde de dienst vele uren lang, waarbij steeds drie à vier lijkkisten voorbijkwamen, gevolgd door rouwende nabestaanden. De ceremonie werd geleid door de aartsbisschop van Colombo, kardinaal Malcolm Ranjith. Verreweg de meeste van de 359 getelde doden zijn Sri Lankanen. Voor zover bekend kwamen 34 buitenlanders om, onder wie drie Nederlanders, tien Indiërs en acht Britten. Er waren 45 kinderen onder de dodelijke slachtoffers. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden er nog veertien buitenlanders vermist.

