Doden na zware aardbeving in Mexico, tsunamiwaarschuwing van kracht

De beving werd tot in de hoofdstad Mexico-stad gevoeld. Daar renden mensen in paniek de straat op. In enkele wijken in de hoofdstad is de stroom uitgevallen. Ook in de Mexicaanse staten Puebla, Veracruz en Guerrero was de aardschok te voelen. Dichterbij de kust, vlakbij de stad Paredon, zijn ook enkele naschokken gemeten met een kracht van 4.9 tot 5.7.

Het is mogelijk de zwaarste aardbeving in het land, sinds de verwoestende beving van 1985, laat de Mexicaanse agentschap voor burgerbescherming weten. Die beving veroorzaakte een enorme schade in Mexico-stad en er vielen duizenden doden.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft inmiddels noodmaatregelen aangekondigd. Hij heeft naar eigen zeggen een crisisvergadering met overheidsinstanties bijeengeroepen om "de situatie te controleren, te evalueren en actie te ondernemen". Het leger heeft al hulptroepen gestuurd naar de regio en er zijn verschillende schuilplaatsen ingericht.

Tsunami Het epicentrum van de aardbeving lag in zee, in de buurt van Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte. Inmiddels is ook een tsunamiwaarschuwing van kracht. Het hoofd van de burgerbescherming Luis Felipe Puente, waarschuwde mensen aan de kust van de staten Oaxaca en Chiapas alert te zijn op vloedgolven. Het tsunamiwaarschuwingscentrum heeft gemeld dat er al een golf van 0,7 meter hoog is waargenomen. Koningin Máxima is op dit moment ook in Mexico vanwege haar werk voor de Verenigde Naties. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft aan ANP laten weten dat ze ongedeerd is en volgens planning vandaag weer naar Nederland vliegt. Er loert nog een gevaar voor Mexico: orkaan Katia. Die bevindt zich op dit moment op zo’n 300 kilometer ten zuidoosten van de stad Tampico, gelegen aan de Golf van Mexico. De orkaan bereikt naar verwachting vrijdagavond of zaterdagochtend de Mexicaanse kust en brengt windstoten met zich mee van zeker 140 kilometer per uur. Op de kaart van Mexico is het pad van orkaan Katia te zien en de locatie van de aardbeving met kracht 8,1. © Infografieken Nederland

