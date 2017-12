Doden in Iran bij demonstraties tegen de regering

De twee mensen kwamen zaterdag om tijdens gewelddadigheden in de plaats Dorud, zo’n 350 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran. Daar zou een illegale bijeenkomst georganiseerd zijn die uitliep op rellen en confrontaties met de politie. Wie er verantwoordelijk is voor de dood van de twee mensen is nog onduidelijk. Volgens adjunct-gouverneur van Lorestan Habibollah Khojastepour hebben de politie en andere ordediensten geen schot gelost. Hij suggereerde dat jihadisten of buitenlandse agenten mogelijk bij het geweld betrokken zijn geweest.

De afgelopen drie dagen is op verschillende plekken in Iran gedemonstreerd tegen de regering. Duizenden tegenstanders van het regime gingen de straat op om te demonstreren tegen de corruptie en inflatie in hun land. Ook werden leuzen geroepen tegen de geestelijk leider Ali Khamenei. De Iraanse regering wordt al bijna veertig jaar gedomineerd door uiterst behoudende sjiitische geestelijken.