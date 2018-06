Doden, gewonden en vermisten na vulkaanuitbarsting Guatemala

De Fuego vulkaan, die zich op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala City bevindt, is veel vaker actief, maar zou nu één van de krachtigste uitbarstingen hebben sinds jaren. Duizenden mensen zijn al geëvacueerd.

Op sociale media zijn beelden te zien waarop een enorme lavastroom zich razendsnel over land verspreid. Mensen die in eerste instantie met verbazing naar de natuurramp zitten te kijken, proberen zich het volgende moment razendsnel uit de voeten te maken. Enkelen raakten bedolven onder de stroom. Honderden reddingswerkers, onder wie brandweer, politie en militairen, proberen mensen te redden uit de lavastroom.

,,Het dorp El Rodeo is overspoeld door een rivier van lava. Er zijn doden en gewonden onder de inwoners'', zegt Sergio Cabanas, algemeen secretaris van het rampenbureau op de radio.

Vliegveld dicht

De vulkaan spuugt een enorme wolk aan zwarte rook en as de lucht in. Ook in de nabijgelegen dorpjes San Pedro Yepocapa en Sangre de Cristo werden huizen en auto's bedolven onder de as. De enige startbaan van het internationale vliegveld in de hoofdstad Guatemala City werd gesloten om de veiligheid van de passagiers te garanderen.

Inwoners van de hoofdstad zijn opgeroepen om kalm te blijven. Dat zij nu zoveel last hebben van de as en de rook, komt door de draaiende wind, aldus David de Leon, woordvoerder van de rampenbestrijding in het land.

De uitbarsting van de Fuego vulkaan. © EPA

© EPA

De hoofdstad Guatemala City is bedekt met een laag as. © AP