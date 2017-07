Doden en tientallen gewonden bij rellen in Jeruzalem

Een van de Palestijnen werd doodgeschoten in een confrontatie met Israëlische militairen, de ander zou in het oostelijke deel van Jeruzalem zijn doodgeschoten door een Israëlische kolonist.

Aanleiding voor de onlusten waren verscherpte veiligheidsmaatregelen die Israël heeft doorgevoerd na een aanslag vorige week bij een van de ingangen van de Oude Stad. Moslimmannen jonger dan vijftig jaar mochten vrijdag de Oude Stad niet in. Vrouwen jonger dan vijftig waren wel welkom. In het stadsdeel liggen onder andere de voor zowel moslims als joden heilige Tempelberg met de Klaagmuur en de Al-Aqsa-moskee. Het Israëlische leger zei over informatie te beschikken dat "extremistische elementen'' tot geweld wilden overgaan.

De Palestijnen hebben wegens het geschil over de Tempelberg in Jeruzalem besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen rond het heilige complex in de Oude Stad zijn teruggedraaid. Dat heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas vrijdag gezegd na een crisisberaad met zijn regering.

Aanslag De onrust begon vorige week vrijdag al. Toen brachten drie Arabische-Israëliërs bij een van de ingangen van de Tempelberg twee Israëliërs om het leven. Het is een van de zwaarste aanslagen in jaren zo dicht bij een plaats die heilig is voor zowel joden als moslims. De drie werden daarna doodgeschoten en de Israëlische autoriteiten sloten voor het eerst in decennia de Tempelberg af voor de duizenden moslims die daar wekelijks samenkomen voor het vrijdaggebed. De omgeving werd onderzocht op sporen en eventuele wapens. De schietpartij is nog niet opgeëist. De Palestijnse islamistische groep Hamas, die de Gazastrook bestuurt, prees de daders wel. In het gebied zijn sinds de aanslag ook strenge veiligheidscontroles met onder andere metaaldetectoren. De grootmoefti van Jeruzalem riep gelovigen vorige week al op zich niets aan te trekken van de afsluiting en werd daarop zelf aangehouden. Andere moslimleiders zagen in de verscherping van de veiligheidsmaatregelen reden om gisteren uit te roepen tot Dag van Woede. Er waren hevige botsingen met de de Israëlische politie. Die gebruikte traangas, rubberkogels en waterkanonnen tegen de Palestijnen die in opstand kwamen tegen de restricties en stenen gooiden.

Abbas Abbas veroordeelde de aanslag van vorige week, maar zei wel dat de afsluiting van de Tempelberg gevolgen kan hebben. Sinds de aanslag zijn al tientallen gewonden gevallen bij confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Ook donderdagavond waren er weer rellen waardoor zeker twintig Palestijnen gewond raakten. De Palestijnse president Mahmoud Abbas riep de Amerikaanse president Donald Trump op Israël tot de orde te roepen en de toegangsbeperkingen rond de Al-Aqsa-moskee terug te draaien. In een telefoongesprek met Trumps schoonzoon en Midden-Oostengezant Jared Kushner waarschuwde hij dat de situatie anders volledig uit de hand kan lopen, aldus het Palestijnse persbureau Wafa.

