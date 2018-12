De trein was onderweg van Ankara naar Konya in het zuiden van Turkije en botste om 6.30 uur op een stilstaande trein die op dat moment de rails aan het controleren was, zegt de gouverneur van Ankara.

De trein ontspoorde en raakte een voetgangersbrug waarna een deel van de brug instortte en bovenop de trein terecht kwam. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.