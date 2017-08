Doden en gewonden rond betogingen extreemrechtse nationalisten in Charlottesville

De politie heeft inmiddels een man aangehouden. Ooggetuigen die zich in de menigte bevonden tijdens het incident zeggen dat de auto was ingereden op zo'n vijftien tot twintig mensen. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe een auto met hoge snelheid op een andere auto botst en vervolgens op een menigte inrijdt en verschillende mensen schept. Op andere beelden is te zien hoe verschillende slachtoffers gewond op de grond liggen.

Later op de dag kwamen bij een helikoptercrash in de buurt van Charlottesville twee inzittenden om het leven. Volgens Amerikaanse media zijn de slachtoffers politieagenten. Het ongeluk gebeurde op slechts enkele kilometers van waar den extreemrechtse manifestatie plaatsvond. De politie zegt dat de crash te maken heeft met de extreemrechtse mars maar meldt niet hoe. Er vielen geen gewonden op de grond.

Via sociale media laat burgemeester Signer weten dat hij "woedend en verdrietig'' is over de gebeurtenissen. Hij roept "iedereen die van goede wil is'' op naar huis te gaan.

De tekst gaat verder onder de tweet.

De sfeer liep er zo hoog op, dat de autoriteiten zaterdag besloten de noodtoestand in te stellen in de stad, zodat er snel kan worden gereageerd als dat nodig is.

De demonstranten zijn boos over plannen om een standbeeld weg te halen van generaal Robert E. Lee, de aanvoerder van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865).

Het is al enige tijd onrustig in Charlottesville. Vrijdag liepen honderden nationalisten, aanhangers van het zogeheten 'alt-right' en neonazi's al met fakkels over de universiteitscampus van de stad. Ze riepen leuzen als "witte levens doen ertoe" (white lives matter), "één volk, één natie", "maak een eind aan immigratie", "jullie zullen ons niet vervangen" en "Joden zullen ons niet vervangen". Ook werd de nazigroet gebracht.

Grimmige sfeer

Ook zaterdag waren er weer nationalisten en tegendemonstranten op de been. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties tussen beide groepen. Enkele betogers raakten gewond tijdens confrontaties, melden Amerikaanse media.

Veel nationalisten liepen met de vlag van de Geconfedereerde Staten rond. The Huffington Post twitterde een foto van een demonstrant met een hakenkruisvlag. Uiteindelijk werd de bijeenkomst van de extreemrechtse betogers verboden en werd het park waar ze bijeen waren gekomen ontruimd.

Burgemeester Signer sprak eerder al zijn weerzin uit over de betoging van vrijdag. Hij noemde die "een haatparade''.

President Donald Trump heeft vandaag via Twitter gereageerd. Hij sprak zich in het algemeen uit tegen haat en geweld. "We moeten allemaal verenigd zijn en alles waar haat voor staat veroordelen. Er is geen plaats voor dit soort geweld in Amerika", schreef hij. Ook zijn vrouw Melania liet van zich horen. "Ons land juicht de vrijheid van meningsuiting toe, maar laten we communiceren zonder haat in onze harten. Van geweld komt niets goeds", schreef de first lady.

Het omstreden beeld waar het allemaal om draait stamt uit 1924. Het gemeentebestuur besloot eerder dit jaar het weg te laten halen. Voor de tegenstanders van het monument is het bovenal een symbool van blanke superioriteitsideeën; het zuiden vocht in de burgeroorlog onder meer voor behoud van de slavernij. Over het weghalen van het beeld loopt nog een rechtszaak die is aangespannen door inwoners die het beeld willen behouden. Ook een club van nazaten van zuidelijke militairen is daarbij betrokken.