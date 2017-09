Doden en gewonden in Mexico na zwaarste aardbeving in bijna 100 jaar

De autoriteiten in de zuidelijke deelstaat Oaxaca lieten vanmiddag weten dat er 20 mensen om het leven zijn gekomen, voornamelijk in de plaats Juchitán. In de naburige deelstaat Chiapas die ook aan de Stille Oceaan ligt, waren al vier doden gemeld. In de staat Tabasco zijn twee doden gemeld. Een van die slachtoffers was een pasgeboren baby die in een ziekenhuis overleed toen de stroom uitviel en het beademingsapparaat stopte.

Lees verder na de advertentie

De beving was zo krachtig dat hij tot in de hoofdstad Mexico-stad, op zo'n 1000 kilometer van het epicentrum, werd gevoeld. Daar renden mensen in paniek de straat op, sommigen nog in pyjama. In enkele wijken in de hoofdstad is de stroom uitgevallen. Ook in de Mexicaanse staten Puebla, Veracruz en Guerrero was de aardschok te voelen. Dichterbij de kust, vlakbij de stad Paredon, zijn naschokken gemeten met een kracht van 4.9 tot 5.7.

Het is de zwaarste aardbeving die het land in bijna 100 jaar tijd treft, volgens president Nieto. Volgens hem is de beving de sterkste in de regio sinds 1935 en zijn er al minstens 62 naschokken gemeten.

Die naschokken kunnen ook veel schade aanrichten en oplopen tot een kracht van 7.2 op de Schaal van Richter, waarschuwt Nieto. Hij heeft inmiddels noodmaatregelen aangekondigd en een crisisvergadering met overheidsinstanties bijeengeroepen om "de situatie te controleren, te evalueren en actie te ondernemen".

Het epicentrum van de aardbeving lag in zee, in de buurt van Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte.

Tsunami Inmiddels is ook een tsunamiwaarschuwing van kracht in Mexico en de omringende landen in de Stille Oceaan. Het hoofd van de burgerbescherming Luis Felipe Puente, waarschuwde mensen aan de kust alert te zijn op vloedgolven. Inwoners van Puerto Madero in de staat Chiapas zijn uit voorzorg geëvacueerd. De tekst gaat verder onder de tweet. Het tsunamiwaarschuwingscentrum heeft gemeld dat er al een golf van 0,7 meter hoog is waargenomen bij Salina Cruz, dat ligt aan de Grote Oceaan.

Geen stroom "Ons huis bewoog als kauwgom en het licht viel uit", zei een inwoner van Chiapas tegen persbureau AP. In het getroffen gebied zijn veel gebouwen beschadigd en huizen ingestort. In een kustplaats in de deelstaat Oaxaca is een hotel ingestort. President Nieto liet weten dat daar waarschijnlijk geen doden zijn gevallen, maar mogelijk liggen er wel nog mensen onder het puin, melden lokale media. Veel ziekenhuizen en huishoudens zitten bovendien zonder stroom. Zo'n 1 miljoen Mexicanen hadden kort na de aardbeving geen stroom meer, maar volgens Nieto is dat probleem bij zo'n 800 duizend mensen inmiddels verholpen. Ook in het naburige Guatemala werd de aardbeving gevoeld. Die zou een kracht hebben gehad van 7.7. President Jimmy Morales zei dat de schade momenteel in kaart wordt gebracht.

Katia Koningin Máxima is op dit moment ook in Mexico vanwege haar werk voor de Verenigde Naties. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft aan ANP laten weten dat ze ongedeerd is en volgens planning vandaag weer naar Nederland vliegt. Het is nog niet bekend of er nog andere Nederlanders in het getroffen gebied zijn. "We volgen de situatie op de voet en zoeken uit of er Nederlanders bij betrokken zijn", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er loert nog een gevaar voor Mexico: orkaan Katia. Die bevindt zich op dit moment op zo’n 300 kilometer ten zuidoosten van de stad Tampico, gelegen aan de Golf van Mexico. De orkaan bereikt naar verwachting vrijdagavond of zaterdagochtend de Mexicaanse kust en brengt windstoten met zich mee van zeker 140 kilometer per uur. Het leger heeft al hulptroepen gestuurd naar de regio en er zijn verschillende schuilplaatsen ingericht. Op de kaart van Mexico is het pad van orkaan Katia te zien en de locatie van de aardbeving met kracht 8,1. © Infografieken Nederland

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.