Doden en gewonden bij aanslag en gijzeling hotel Mogadishu

Ook raakten 26 mensen gewond.

Een terrorist blies zich woensdagavond op in een auto bij het Posh Hotel, een luxe hotel in de stad. Daarbij vielen de negentien doden, waaronder een aantal buitenlanders. Daarna stormden andere extremisten met geweren het naastgelegen restaurant Pizza House binnen en gijzelden twintig bezoekers.

Veiligheidstroepen belegerden het pand in de Somalische hoofdstad urenlang. Aan de gijzeling kwam donderdagochtend een einde toen het leger het restaurant bestormde. Daarbij werden de vijf gijzelnemers gedood. In het restaurant werden de slachtoffers van de autobom gevonden, onder hen vijf meisjes en een Syrische man die als kok in het restaurant werkte.

De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is opgeëist door terreurorganisatie al-Shabaab. Militairen van de Afrikaanse Unie verdreven de terroristen vijf jaar geleden uit de hoofdstad, maar de aanslagen blijven aanhouden, vaak op hotels in luxe wijken waar politici verblijven. In januari van dit jaar kwamen 28 mensen om het leven toen het zwaarbewaakte Dayah Hotel in Mogadishu werd getroffen. In juni vorig jaar stierven veertien mensen bij een aanslag op het Nasa-Hablod Hotel, twee weken eerder schoten terroristen vijftien mensen dood, onder wie twee parlementsleden, in het Ambassade Hotel.

