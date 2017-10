Doden door natuurbranden in wijnregio Califonië

Veel bewoners zijn gevlucht voor het vuur dat onder meer de bekende wijnstreken rond Napa en Sonoma Valley bedreigt. De sheriff van Sonoma County meldt dat daar zeven mensen zijn omgekomen. In Napa County kwamen twee mensen om het leven en één slachtoffer overleed in Mendocino County, schrijft de Los Angeles Times. De rook trekt naar Los Angeles, bijna honderd kilometer verderop. Het vuur is zo heet dat het aluminium en glas van auto's smelt.

Een vrouw evacueert paarden in Orange, Californië. De wind brengt het vuur en de rook dichterbij. © AFP

De gouverneur van de staat, Jerry Brown, heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen en vroeg de federale overheid hetzelfde te doen. Vice-president Mike Pence, die op bezoek is in Californië, zei dat de regering Californië steunt in de strijd met de vlammen, maar deed geen concrete beloftes.

Californië wordt vaker in de maand oktober getroffen door verwoestende vuren. Ongebruikelijk was dit jaar dat veel branden tegelijkertijd oplaaiden. Een verklaring is hiervoor nog niet gegeven. Door de harde wind in de nacht van zondag op maandag is de situatie in rap tempo verslechterd. Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben in de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot.

Er zijn minstens twee wijngaarden verwoest. Volgens de handelsorganisatie van de Napa-vallei zijn de meeste wijnproducenten gesloten vanwege stroomuitval, evacuaties en omdat werknemers niet naar hun werk kunnen komen. Het is de oogstperiode en 12 procent van de druiven in Californië komt uit de getroffen regio.

De omstandigheden werden maandagnacht en dinsdagochtend wat beter. Daarom hopen brandbestrijders dat ze vooruitgang kunnen boeken.