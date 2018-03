Doden door ingestorte loopbrug in Miami

Het gaat om een brugdeel van 950 ton over een zesbaansweg binnen de bebouwde kom in het zuidwesten van de stad. De overspanning, die zaterdag was geplaatst maar nog niet in gebruik genomen, zou de verbinding worden tussen de campus van de internationale universiteit van Florida en een wijk met veel studentenflats. Op de website van de universiteit staat dat de brug ontworpen was om wind met orkaankracht te doorstaan, en 100 jaar in plaats zou moeten blijven.

De hulpdiensten zijn kort na het instorten van de brug een zoekactie begonnen naar overlevenden onder het puin. Er worden onder meer speurhonden ingezet en gaten geboord. Volgens een lokale nieuwszender zijn twee mensen onder het puin vandaan gehaald, en zitten er acht auto’s klem onder de neergekomen brug.

De politie verzocht tv-helikopters de rampplek te verlaten zodat reddingswerkers het eventuele hulpgeroep van beknelde slachtoffers konden horen. Er zijn inmiddels kraanwagens gearriveerd om de brokstukken van de brug weg te halen.